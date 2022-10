Mở thẻ tín dụng dùng ngay chỉ vài phút

Ngay trên website HDBank, khách hàng hoàn toàn có thể mở siêu thẻ quốc dân HDBank Petrolimex 4 trong 1. Chủ thẻ sẽ được cấp thẻ ảo để sử dụng ngay lập tức cho các nhu cầu chi tiêu chỉ trong vòng chưa đến 20 phút, không cần phải đợi từ 5 đến 7 ngày như quy trình mở thẻ trước đây.

Mở siêu thẻ dễ dàng, sử dụng đơn giản

HDBank đã hợp tác với tập đoàn Petrolimex cho ra mắt thẻ đồng thương hiệu HDBank Petrolimex 4 trong 1. Đây là dòng thẻ tích hợp thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước và tài khoản khách hàng thân thiết của Petrolimex (Petrolimex ID) trên cùng 1 thẻ đầu tiên tại Việt Nam. Đặc biệt, với Siêu thẻ 4 trong 1 khách hàng có thể mở thẻ hoàn toàn trực tuyến dễ dàng chỉ với thiết bị được kết nối internet.

Trước đây, khi rời khỏi nhà, chúng ta phải mang theo trên mình đủ thứ loại thẻ và tiền mặt. Giờ đây, với siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1, chủ thẻ có thể thực hiện thanh toán tùy theo nhu cầu chỉ với một chiếc thẻ nhỏ gọn.



Khách hàng có thể mua trước trả sau, được miễn lãi đến 45 ngày, trả góp 0% lãi suất,... khi sử dụng tính năng thẻ tín dụng, nhận lương, nhận tiền từ người khác hay thực hiện chuyển khoản với tính năng thẻ ghi nợ.

Không những thế, khách hàng còn được tích điểm và được hoàn tiền 0.7% khi chi tiêu tại các cửa hàng xăng dầu Petrolimex trong nước (bao gồm 0.2% hoàn tiền từ HDBank và 0.5% quy đổi qua Petrolimex ID).

Thanh toán online 24/7 hay chi tiêu tại nước ngoài cũng không còn là những vấn đề đáng lo ngại đối với chủ thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1.

Thanh toán không tiền mặt, nhận hoàn tiền không giới hạn

Bên cạnh việc cung cấp nhiều tính năng trong cùng 1 chiếc thẻ để khách hàng có nhiều trải nghiệm tiêu dùng thuận tiện hơn, chủ thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 còn được hưởng hoàn tiền không giới hạn cho các chi tiêu hàng ngày, bao gồm 0.2% cho các giao dịch trong nước, và 0.3% khi chi tiêu tại nước ngoài.

Ngoài ra, chủ thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt lên đến 40% đến từ các thương hiệu phổ biến hiện nay, thuộc đa dạng lĩnh vực như ăn uống, mua sắm và du lịch.

Sau thời gian trải nghiệm, nhiều người dùng đã ưu ái gọi siêu thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 là "thẻ quốc dân", bởi yếu tố "all in one" - 4 tiện ích ngay trong cùng 1 thẻ, đồng thời đơn giản hóa việc mở thẻ tín dụng và thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng phong cách sống ưu tiên sự nhanh chóng và tiện dụng của khách hàng thời 4.0.

Xem thêm thông tin thẻ HDBank Petrolimex 4 trong 1 tại đây: https://hdbank.com.vn/s/3Hqv1VJ