VPBank, MBBank, Vietcombank và HDBank vừa được nới room tín dụng, hạn mức tăng thêm lên tới 11,5%

Cụ thể, VPBank là ngân hàng có hạn mức tín dụng điều chỉnh tăng thêm lần này cao nhất trong 4 ngân hàng được điều chỉnh hạn mức, với 11,5%. Trong lần điều chỉnh vào tháng 9, room tín dụng của VPBank chỉ được mở thêm 0,7%.

Sau lần điều chỉnh này, Bộ phận nghiên cứu tại VnDirect ước tính, tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 của VPBank có khả năng đạt 27,2% (chỉ tính riêng ngân hàng mẹ) - cao hơn mức dự báo trước đây là 23% và cao hơn năm ngoái là 20,2%.



Nguồn: VnDirect

Tiếp theo là HDBank với mức điều chỉnh lần 3 là 5,1%, tăng trưởng tín dụng cả năm của nhà băng này theo ước tính có khả năng đạt 23,5%. Trong khi đó, lần dự báo trước đây tăng trưởng tín dụng của HDBank chỉ khoảng 20%.

Với hạn mức tín dụng điều chỉnh thêm lần 3 là 5%, MBBank được dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm cũng ở mức 23,2%, dự báo trước đó là 20%.

Có mức điều chỉnh thấp nhất chỉ 0,9%, VnDirect cho rằng tăng trưởng tín dụng cả năm của "ông lớn" này có khả năng đạt 18,6% - tương đương với dự báo trước đây là 18%.

Theo tính toán của các chuyên gia, sau đợt điều chỉnh này, sẽ có thêm khoảng 83,5 nghìn tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế. Với 18 ngân hàng (chiếm khoảng 80% tín dụng hệ thống) sau lần điều chỉnh này, tổng tăng trưởng tín dụng sẽ đạt khoảng 13,6% vào cuối năm.

"Chúng tôi cho rằng đây là động thái phân bổ lại hạn mức tín dụng giữa các ngân hàng thương mại và mục tiêu 14% của Ngân hàng Nhà nước vẫn được duy trì.

Ước tính tăng trưởng tín dụng 2022 của 18 ngân hàng thương mại cổ phần. (Nguồn: VnDirect)

Kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%

Trước đó, tại Hội nghị về công tác tín dụng và công tác truyền thông của ngành Ngân hàng vừa diễn ra, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng một lần nữa nhấn mạnh, kiên định với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14% năm 2022.

Thống đốc cho biết, từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã định hướng tăng trưởng tín dụng cả năm 14%, có điều chỉnh theo thực tế. Điều hành tín dụng là công cụ rất quan trọng để vừa tập trung kiểm soát lạm phát cả năm nay và năm sau. Năm nay hoàn toàn có thể kiểm soát lạm phát bình quân dưới 4% nhưng hiện nay chỉ số lạm phát cơ bản tăng mạnh, lạm phát cơ bản tháng 8 so với cùng kỳ hơn 3%, tháng 9 có thể 3,6% so với cùng kỳ. Từ đầu năm, lạm phát được đánh giá chủ yếu có nguyên nhân do cầu kéo, chi phí đẩy, nhưng hiện tại kỳ vọng lạm phát đang ở mức rất cao.

Do vậy, Thống đốc nhấn mạnh tất cả các công cụ chính sách của Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo sự nhất quán; việc kiên định mục tiêu tín dụng vừa kiểm soát tác động lạm phát thực tế vừa kiểm soát kỳ vọng đồng thời ổn định tỷ giá.

"Việc kiên định mục tiêu tín dụng, kiểm soát tác động của lạm phát, vừa kiểm soát kỳ vọng vừa thực hiện nhiệm vụ ổn định tỷ giá nên tất cả công cụ điều hành chính sách tiền tệ của NHNN phải đảm bảo sự nhất quán. Vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước phải điều chỉnh tăng lãi suất, trước đó bị áp lực điều chỉnh tín dụng 15-16%, sau nếu Cục dữ trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) tăng lãi suất, kỳ vọng lãi suất tăng lên nên rõ ràng vừa rồi Ngân hàng Nhà nước đã kiên định điều hành chính sách đúng và trúng, được các tổ chức quốc tế đánh giá cao", Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định.

Ngân hàng Nhà nước vẫn kiên định mục tiêu tăng trưởng tín dụng 14%. (Ảnh: VPB)

Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tốt chính sách tín dụng cho nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo môi trường kinh doanh và đặc biệt 'giữ chân' dòng vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó cho thấy, Chính phủ, các bộ, ngành, NHTW đã có các giải pháp, cách thức điều hành tin tưởng.

Bất kể trong hoàn cảnh nào, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng khẳng định, Ngân hàng Nhà nước luôn đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm an toàn hệ thống lên hàng đầu vì nếu như lạm phát không được kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ người dân nhất là những người dân còn khó khăn nên phải kiên định mục tiêu.

Quan trọng nhất, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tổ chức các hội nghị để giải thích rõ với doanh nghiệp, nếu không ổn định kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, doanh nghiệp sẽ là những người gặp khó khăn khi thị trường biến động.

Đồng thời, giải thích rõ với doanh nghiệp không đủ điều kiện vay vốn hoặc có trường hợp cho vay sẽ khiến ngân hàng chạm ngưỡng tỷ lệ an toàn, không nên "đổ" hết cho room tín dụng…

Còn theo kết quả điều tra vừa được Vụ Dự báo Thống kê, Ngân hàng Nhà nước vừa công bố, dư nợ tín dụng toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 4,1% trong quý IV/2022 và tăng 14,9 % trong năm 2022, xấp xỉ mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước (15%).