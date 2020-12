MobiFone ghi dấu ấn tại giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam

Ngày 23/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra lễ trao giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam trong khuôn khổ Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2020 do Bộ Thông tin & Truyền thông tổ chức. Đây là giải thưởng mang tầm cỡ quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức để tôn vinh các sản phẩm công nghệ số do người Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam.

Qua nhiều vòng thẩm định khắt khe, hội đồng giám khảo - những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ số đã lựa chọn ra Top 10 sản phẩm xuất sắc nhất tại 5 hạng mục khác nhau: Nền tảng số xuất sắc, Sản phẩm số xuất sắc, Giải pháp số xuất sắc, Thu hẹp khoảng cách số, Sản phẩm số tiềm năng, dựa trên nhiều tiêu chí như: Thiết kế, sáng tạo tại Việt Nam; Tính sáng tạo, độc đáo của sản phẩm; Công nghệ, chất lượng sản phẩm; Giải quyết bài toàn Việt Nam;….

Vượt qua hàng trăm sản phẩm tham dự chương trình, 2 sản phẩm MobiFone Smart Office và MobiFone BMCC Gateway của MobiFone đã xuất sắc lọt top 10 Sản phẩm số xuất sắc và Top 10 Nền tảng số xuất sắc của chương trình.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên trái) trao giải Top 10 Sản phẩm số xuất sắc cho ông Dư Thái Hùng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone.

MobiFone Smart Office là bộ sản phẩm số hóa Văn phòng điện tử được MobiFone nghiên cứu và phát triển từ năm 2019 với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong các hoạt động hành chính – văn phòng như công tác quản trị văn bản, tài liệu; quản lý nhân sự, chấm công; quản lý hành chính, công việc; quản lý lịch họp, họp trực tuyến; quản lý tài sản, lưu trữ, backup.

Mặc dù bao gồm nhiều tính năng, sản phẩm như vậy, tuy nhiên bộ sản phẩm số hóa Văn phòng điện tử MobiFone Smart Office được MobiFone xây dựng và triển khai với mô hình cung cấp hiện đại – khách hàng có thể tùy chỉnh tính năng sử dụng và thanh toán theo nhu cầu thay vì việc phải sử dụng toàn bộ hay các gói tính năng nhất định theo thiết kế của nhà cung cấp. Việc này sẽ giúp tối ưu hóa chi phí và hiệu quả sử dụng phần mềm của khách hàng, đáp ứng đúng theo tôn chỉ luôn lấy khách hàng làm trung tâm, vì lợi ích khách hàng của MobiFone.

Ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (bên trái) trao giải Top 10 Nền tảng số xuất sắc cho ông Nguyễn Thúc Cương, Trưởng phòng Big Data, Trung tâm Công nghệ thông tin MobiFone.

Cùng với giải pháp MobiFone Smart Office, Giải pháp cổng quản lý dữ liệu lớn phục vụ kết nối tập trung cho đa dịch vụ MobiFone BMCC Gateway cũng xuất sắc lọt top 10 Nền tảng số xuất sắc.

Giải pháp cổng quản lý dữ liệu lớn MobiFone BMCC Gateway phục vụ kết nối tập trung cho đa dịch vụ, là cổng trung gian nhằm mã hóa toàn bộ các nguồn dữ liệu người dùng và giám sát các kết nối tới mạng core của doanh nghiệp một cách tập trung, đồng thời cũng là cổng trung gian phục vụ hợp tác với các doanh nghiệp bên ngoài để đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật và quy định của pháp luật cũng như an toàn thông tin/kết nối vào mạng lõi của các doanh nghiệp lớn. Với MobiFone BMCC Gateway, các doanh nghiệp sẽ an tâm về vấn đề an toàn, bảo mật dữ liệu của đơn vị, đặc biệt là khi có nhiều dịch vụ khác của đối tác cần kết nối với hệ thống của đơn vị mình.

Đội ngũ kỹ sư CNTT trẻ tuổi của MobiFone

Bên lề sự kiện trao giải top 10 Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam, Tổng công ty Viễn thông MobiFone cũng vinh dự đồng hành cùng Bộ Thông tin và Truyền thông tài trợ tổ chức Diễn đàn Phát triển doanh nghiệp công nghệ số 2020 cũng như tham gia gian hàng giới thiệu các sản phẩm, giải pháp Công nghệ thông tin của MobiFone tại triển lãm.

Nhiều khách hàng quan tâm và thăm quan gian hàng triển lãm các sản phẩm, giải pháp Công nghệ thông tin của MobiFone tại chương trình.

Trong năm 2020 vừa qua Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã khẳng định được năng lực triển khai các giải pháp, sản phẩm Công nghệ thông tin với nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Sao khuê 2020, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2020, Chuyển đổi số Việt Nam 2020, giải thưởng quốc tế Stevie Awards 2020 và gần đây nhất là Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam.

Tìm hiểu thêm về các giải pháp, dịch vụ Công nghệ thông tin của MobiFone tại: https://itc.mobifone.vn/