Mất hàng trăm triệu đồng vì vào quán cà phê 'vui vẻ' ven Quốc lộ 1A

Ngày 11/5, thông tin từ cơ quan Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa làm rõ vụ khách vào quán cà phê để uống nước và massage kích dục thì bị mất trộm tài sản.

Theo điều tra của Công an huyện Châu Thành, vừa qua đơn vị đã nhận tin báo 3 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại khoảng 100 triệu đồng. Theo đó, các tài xế được nữ tiếp viên các quán cà phê “vui vẻ” ven Quốc lộ 1A mời vào các căn phòng bí mật để thực hiện hành vi kích dục. Khi khách mải vui với nhân viên, chủ quán sẽ lén lút lấy tiền, điện thoại… qua ngăn cửa bí ẩn.

Tại các phòng uống cà phê trong quán đều được thiết kế sẵn để phục vụ mục đích trộm cắp này. Khi bị bại lộ, tiếp viên và chủ quán hùng hổ đuổi khách đi và đóng cửa nghỉ làm. Về phía những người bị hại, do ngại, sợ bị ảnh hưởng đến gia đình nên không trình báo, hoặc trình báo chậm. Khi công an đến nơi, họ đã đóng cửa quán, tẩu tán hết tài sản chiếm đoạt được.

Nhân viên quán thừa nhận hành vi lấy trộm của khách (Ảnh công an cung cấp)

Tình trạng trên đã xảy ra nhiều lần, tại nhiều quán cà phê đèn mờ vui vẻ dọc tuyến đường quốc lộ 1A đoạn qua các địa phương như huyện Châu Thành, Cai Lậy, Cái Bè... Vì vậy, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự đấu tranh, triệt xóa. Vào thời gian tối 3/5, Công an huyện Châu Thành nhận tin báo của anh Đ. (36 tuổi, ngụ Bến Tre) và N. (25 tuổi, ngụ Hậu Giang), về việc vào quán cà phê không biển hiệu ở quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Điềm Hy uống nước và massage kích dục thì bị mất trộm tài sản. Trong đó, anh Đ. bị mất 60 triệu đồng, N. bị mất 3,5 triệu. Lực lượng Công an huyện Châu Thành nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra, không để nghi phạm tẩu tán tài sản.

Qua điều tra, công an mời Vũ Ngọc Hải (38 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Mơ (37 tuổi, vợ Hải), Nguyễn Thị Tuyết Lan (20 tuổi) và Nguyễn Văn Đông (24 tuổi, là nam giả nữ) về trụ sở làm việc. Họ thừa nhận đã cấu kết với nhau để trộm tài của hai nạn nhân. Hiện công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi lừa đảo liên qua. Ngoài ra, công an cảnh báo, người dân, đặc biệt, các tài xế, khi đi trên quốc lộ 1 không nên ghé vào các quán cà phê đèn mờ, cà phê không tên nghỉ ngơi, “thư giãn” để tránh bị trộm cắp tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi khác.