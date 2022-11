Ngày 21/11, ông Phạm Hữu Bình - Hiệu trưởng Trường Ischool Nha Trang cho biết, hiện nay đã mời được 8 chuyên gia, đội ngũ y tế giỏi từ TP.HCM về Nha Trang để kiểm tra, hỗ trợ điều trị cho các học sinh đang điều trị nghi do ngộ độc.



Theo ông Bình, nhóm chuyên gia này đang xuống bệnh viện để kiểm tra lên phác đồ điều trị cho các em. Chiều nay (21/11) các chuyên gia ở TP.HCM tiếp tục ra Khánh Hòa để hỗ trợ. Thay mặt nhà trường, ông Bình nhận trách nhiệm, xin lỗi vì chưa hoàn thành nhiệm vụ, cam kết sẽ cùng phụ huynh tập trung chăm sóc tốt cho các con.



Các phụ huynh yêu cầu nhà trường cần mời chuyên gia giỏi về hỗ trợ, điều trị cho các em học sinh trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: C.T

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi có yêu cầu khẩn về việc làm rõ vụ ngộ độc tập thể tại Trường Ischool Nha Trang, hiện Sở Y tế tỉnh đã tiếp nhận là 600 ca, trong đó số ca nhập viện điều trị nội trú là 360 ca. Hiện còn 266 ca đang được điều trị tại 6 bệnh viện. Số ca nặng là 21 ca và có 1 ca tử vong là cháu L.Z.X (SN 2016, là người nước ngoài).

Các học sinh Trường Ischool Nha Trang nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Ảnh: CTV

Đối với trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo địa phương, ban ngành, nhà trường an ủi, động viên và giúp đỡ gia đình lo các thủ tục cuối cùng cho cháu. UBND tỉnh cũng đã giao Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc xử lý người nước ngoài tử vong trên địa bàn tỉnh đúng quy định hiện hành.

Như đã thông tin, trước đó, ngày 17/11, học sinh của trường này dùng bữa trưa với món cơm, thịt gà luộc xé, rau, sốt làm từ trứng và dầu ăn. Khi về nhà, các em có triệu chứng sốt, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, phụ huynh phải đưa đi cấp cứu.