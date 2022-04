Xe Trung Quốc Baic Beijing X7 2022 đã về Việt Nam, giá bao nhiêu?

Lần đầu trình làng ở Việt Nam vào năm 2020, Baic Beijing X7 nhanh chóng thu hút người dùng bởi thiết kế, công nghệ và tiện nghi hàng đầu trong tầm giá 700 triệu đồng. Chiếc xe Trung Quốc này thậm chí còn không có hàng để giao do không thể nhập khẩu.

Đến nay, sau gần 2 năm, đơn vị phân phối Baic Beijing X7 đã mang về Việt Nam bản nâng cấp giữa vòng đời. Những chiếc xe Baic Beijing X7 2022 đầu tiên đã được các đại lý chào hàng và sẵn sàng đến tay người tiêu dùng.

Baic Beijing X7 2022 thay đổi gì?

Do là phiên bản nâng cấp nên Baic Beijing X7 2022 sẽ chỉ có những thay đổi nhẹ. Theo đó, lưới tản nhiệt của chiếc Crossover hạng C này được cải tiến với những họa tiết bên trong bắt mắt hơn. Trong khi đó, hệ thống đèn chiếu sáng vẫn là LED toàn phần, đèn pha/cos là bóng LED Projector kết hợp những tính năng hiện đại.

Baic Beijing X7 2022 với một số thay đổi nhẹ. Ảnh HKL.

Bộ mâm xe Baic Beijing X7 2022 giờ đây là màu xám khói với họa tiết cầu kỳ hơn. Mẫu xe này vẫn duy trì camera lề ở gương, tay nắm cửa dạng thò/thụt tương tự Range Rover.

Ở phía sau, đuôi xe Baic Beijing X7 2022 giữ nguyên thiết kế, điểm nhấn vẫn đến từ cặp đèn hậu LED họa tiết móng vuốt sư tử, cặp ống xả nẹp kim loại 2 bên cân đối.

Vào đến khoang nội thất, Baic Beijing X7 2022 gần như được giữ nguyên mọi chi tiết. Thiết kế của Baic Beijing X7 2022 vẫn ghi điểm với người dùng nhờ 3 màn hình cỡ lớn. Điểm cải tiến của xe là màn hình giải trí sử dụng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei. Tuy nhiên, hầu hết người dùng Việt đều can thiệp phần mềm để điều khiển nên nâng cấp này không quá quan trọng của X7.

Nội thất xe Baic Beijing X7 2022. Baic Beijing X7 2022

Bên cạnh đó, xe Baic Beijing X7 2022 còn nhiều tính năng tiện nghi như điều hòa tự động 2 vùng độc lập, điều khiển giọng nói, cửa sổ trời toàn cảnh...

Baic Beijing X7 2022 nổi bật với những công nghệ an toàn như: Ga hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn & hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước/sau, cảnh báo quá tốc độ, camera, nhận dạng đối tượng động tốc độ thấp, đèn pha thông minh, hệ thống cảnh báo điểm mù,..

Về vận hành, Baic Beijing X7 2022 duy trì khối động cơ dung tích 1.5L tăng áp sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm. Truyền sức mạnh đến bánh xe là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép ướt cùng hệ dẫn động cầu trước.

Trong phân khúc Crossover hạng C, Baic Beijing X7 2022 là chiếc xe sở hữu nhiều tiện nghi, công nghệ an toàn nhất so với những đối thủ Nhật Bản, Hàn Quốc như Honda CR-V, Mazda CX, Hyundai Tucson.