Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Trong đó có nhiều điểm nổi bật như quy định về biển số định danh và đăng ký biển số xe trúng đấu giá. Thông tư có hiệu lực từ 15/8, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Trong đó, vẫn còn nhiều vấn đề mà người dân băn khoăn đến biển số định danh và liệu mỗi người được cấp biển số định danh mấy lần đang là câu hỏi được quan tâm.

Quy định gắn biển số định danh dành cho phương tiện

Thông tư của Bộ Công an có quy định, biển số xe có chất liệu bằng kim loại được sản xuất với màng phản quang, ký hiệu bảo mật công an hiệu đóng chìm theo tiêu chuẩn kỹ thuật biển số xe cơ giới của Bộ Công an. Đồng thời, biển số phải đầy đủ seri biển số, ký hiệu, kích thước của chữ và số trên biển số đăng ký các loại xe thực hiện theo quy định hiện hành.

Mỗi người được cấp biển số định danh mấy lần, có giới hạn số lượng không. Ảnh Bộ Công an.

Biển số định danh cá nhân ô tô được cấp hai biển số, một biển kích thước ngắn cao 165mm, dài 330mm, một biển dài cao 110mm, dài 520mm. Trong khi đó, biển số của máy kéo, rơ-moóc, sơmi rơ-moóc gồm 1 biển gắn phía sau xe có kích thước chiều cao 165mm và dài 330mm.

Biển số xe của cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài sẽ có nền trắng, chữ đỏ, số màu đen và seri có ký hiệu "NG" để phân biệt.

Điểm mới của Thông tư 24/2023 là ô tô khi đăng ký mới sẽ được cấp hai biển số kích thước ngắn (hình chữ nhật) và nếu chủ muốn cấp một hoặc hai biển dài phải bỏ thêm chi phí.

Đối với xe máy, biển số như hiện nay sẽ được gắn phía sau xe có kích thước chiều dài 190mm, cao 140mm.

Mỗi người được cấp biển số định danh mấy lần?

Thông tư 24/2023 mới ban hành của Bộ Công an có nhiều lực từ ngày 15/8/2023 cũng quy định quy trình, thủ tục đăng ký, cấp biển số cho phương tiện gắn biển số định danh không thay đổi so với trước đây.

Dãy số Biển số định danh của mỗi người sẽ được cố định và theo suốt cuộc đời. Theo Bộ Công an, cơ quan quản lý sẽ không giới hạn số lượng biển số định danh của mỗi người. Tuy nhiên, nếu đã sở hữu xe có Biển số định danh mà mua xe mới, chủ xe sẽ phải làm thủ tục để cấp biển số định danh mới.

Hiểu đơn giản, nếu chiếc ô tô của bạn dùng biển 30H-779.xx thì khi mua xe máy mới, chủ xe sẽ phải làm thủ tục để cấp biển số trên cho xe máy. Để khi nhìn biển số 30H-779.xx, các cơ quan chức năng xác định được chủ nhân, không quan trọng đó là phương tiện ô tô hay xe máy.