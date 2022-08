Hội Nông dân tỉnh Nghệ An trao cờ thi đua, tặng quà đội tàu khai thác sản lượng hải sản cao cho đội tàu của anh Trần Văn Lưu.

Sáng 3/8, đoàn công tác của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà chúc mừng tàu cá của ngư dân thị xã Cửa Lò bội thu sau chuyến ra khơi.



Tại cảng Cửa Lò, ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tặng hoa, quà chúc mừng tàu của anh Trần Văn Lưu (trú tại khối Bình Minh, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò) bội thu sau chuyến ra khơi.

Tàu cá của anh Trần Văn Lưu có công suất 1.000CV, sau 2 ngày đêm đã đánh bắt được 8 tấn cá, trị giá gần 200 triệu đồng. Trong 2 tháng qua, tàu của anh Trần Văn Lưu đánh bắt hải sản với sản lượng cao, trị giá 7 tỷ đồng.

Các ngư dân phấn khởi sau chuyến vươn khơi bội thu, chỉ 2 ngày đêm đã đánh bắt được 8 tấn cá.

Trò chuyện với chủ tàu và các ngư dân, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An chúc các chủ tàu và ngư dân sức khỏe, chuẩn bị tinh thần và điều kiện vật chất, thiết bị đánh bắt tốt nhất cho chuyến vươn khơi mới với nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió, giành thắng lợi, đạt sản lượng cao.

Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, các ngư dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn, giúp đỡ nhau đánh bắt hải sản tại các ngư trường; tiếp tục bám biển, phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cùng chính quyền địa phương tặng cờ thi đua cho đội tàu sản xuất giỏi.

Nhằm khích lệ động viên ngư dân vượt khó tiếp tục vươn khơi bám biển, Hội Nông dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò đã có sáng kiến tổ chức trao Cờ thi đua tặng đội tàu xuất sắc khai thác đạt sản lượng cao. Việc làm này được duy trì nhiều năm nay và được bà con ngư dân đón nhận, đánh giá cao. Qua đó, góp phần tạo phong trào thi đua lao động sản xuất của bà con ngư dân địa phương.