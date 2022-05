Món ăn ngon nổi tiếng ở Cửa Lò: Mọc cua bể

Du khách khi đến xứ Nghệ, sau khi vui đùa thỏa thích với sóng biển Cửa Lò, thường sẽ lựa chọn thưởng thức món mọc cua bể nổi tiếng của ẩm thực Cửa Lò. Món ăn có này mùi thơm quyến rũ và giàu chất đạm. Để tạo ra món mọc cua bể, người chế biến phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Thịt cua được gỡ nhỏ, thêm một lạng thịt giã nhỏ, một chút tiêu, hành khô, nước mắm, thêm một chút mộc nhĩ và nấm hương thì vị sẽ càng thêm ngon.

Những nguyên liệu này đem trộn đều cho ngấm rồi đắp vào mai cua. Sau đó đặt đĩa cua vào nồi hấp chín. Người chế biến phải canh sao cho nhân thịt cua vừa tới chín, sau đó lấy lòng đỏ trứng phết đều lên lớp thịt đã chín, rồi bỏ vào hấp lại vài phút.

Những phần thịt cua trắng nõn sẽ được trộn cùng với thịt ba chỉ heo xay, mộc nhĩ – nấm hương, hành lá, hạt tiêu, nước mắm và một số gia vị khác. Tất cả các nguyên liệu này phải được trộn đều cùng với cua, sau đó đem đi hấp trong những chiếc mai cua to.

Từng mai mọc cua bể khi chín sẽ được đem chiên qua trong dầu. Khi chiên qua trong dầu thì phần bên ngoài mọc cua sẽ vàng, phần mọc sẽ chắc và đậm đà hơn rất nhiều. Chỉ cần cắn miếng mọc cua, có thể cảm nhận được vị ngọt của cua và vị đậm đà của các hương vị đi kèm, vô cùng thơm ngon và hấp dẫn.

Khi bày ăn, người ta cắm chân cua đã luộc chín vào mai giống như cua đang sống, nhưng mùi vị thơm quyến rũ của cua, thịt, hành, và gia vị trộn với nhau khiến du khách ăn một lần nhớ mãi.

Món ăn ngon nổi tiếng ở Cửa Lò: Ghẹ rang me

Cùng với mọc cua bể, Ghẹ rang me cũng là món ăn ngon nổi tiếng ở Cửa Lò. Biển nào cũng có ghẹ nhưng ghẹ Cửa Lò lại được ưa chuộng hơn cả bởi chúng vừa to, vừa chắc thịt, khi chế biến món ăn thì vô cùng hấp dẫn. Do vậy, du khách tới du lịch Cửa Lò bất kỳ vào thời gian nào đều có thể thưởng thức các món ăn ngon từ ghẹ, đặc biệt là món ghẹ rang me.

Để chế biến được món ghẹ rang me ngon thì khâu chọn ghẹ rất quan trọng. Ghẹ được chọn phải là những con ghẹ to khỏe, nặng, chắc thịt và tươi ngon mới được đánh bắt từ những thuyền ngư dân mới cập bến vào sáng sớm. Sau khi chọn được ghẹ ngon ưng ý, người đầu bếp sẽ làm sạch, bóc mai và thân để riêng. Riêng phần thân ghẹ sẽ được cắt đôi và tẩm ướp các loại gia vị để trong khoảng 5 phút cho ngấm.

Sau đó đem ghẹ đã được sơ chế, chiên qua chảo dầu nóng già tới khi ghẹ chuyển sang màu đỏ thì vớt ra để ráo. Me được dùng trong món ghẹ rang me thường là me khô, bóc vỏ và bóp nhẹ trong bát nước sôi để lấy nước cốt me và thịt me, thêm chút gia vị, tiêu, sả, ớt vào bát nước cốt để nước cốt thêm đậm đà.

Tiếp theo, cho ghẹ vào xóc đều cùng tỏi đã được phi thơm rồi cho bát nước me và đun cho đến khi nước dùng gần cạn, chỉ còn lại một chút dưới đáy nồi là được. Cuối cùng, chỉ cần bày ghẹ ra đĩa và thưởng thức cùng muối, tiêu, chanh và bát nước chấm chua ngọt.

Thực khách đến Cửa Lò du lịch và một lần thưởng thức món ghẹ rang me sẽ không bao giờ quên được cái vị chua dịu của me và vị mặn của đồ chấm hòa quyện với hương vị thơm ngon đặc trưng của ghẹ. Tất cả đã tạo nên một món ăn đặc trưng của vùng biển Cửa Lò Nghệ An nơi đây.

Trên đây là món ăn ngon nổi tiếng ở Cửa Lò. Nếu có dịp ghé thăm vùng biển xứ Nghệ trong mùa hè này, du khách đừng quên thưởng thức và cảm nhận hương vị biển cả từ hai món ngon hấp dẫn của ẩm thực Cửa Lò.