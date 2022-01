Nghệ An làm gì để đón 1,550 triệu lượt khách đến Cửa Lò trong năm 2022

Du lịch Nghệ An đặt ra mục tiêu lớn trong năm mới 2022

Kế hoạch được ban hành nhằm huy động mọi nguồn lực, tập trung cả hệ thống chính trị để phục hồi ngành du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19.

Đồng thời nhằm thực hiện đạt mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và mục tiêu tăng trưởng phục hồi về kinh tế du lịch của tỉnh; trong đó thị xã Cửa Lò đón và phục vụ 1,550 triệu lượt khách, đón 516.000 lượt khách lưu trú, doanh thu du lịch đạt 1.522 tỷ đồng.

Du lịch Nghệ An đặt mục tiêu đón 1,55o triệu lượt khách đến Cửa Lò trong năm 2022. Ảnh: dulichviet.

Cùng với đó, nhằm tổ chức các hoạt động, sự kiện phù hợp với từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh nhằm thu hút du khách về với biển Cửa Lò; đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói riêng và Nghệ An nói chung là điểm đến an toàn, ấn tượng.

Tạo ra cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng tự nhiên và xã hội để phát triển du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Nghệ An nói chung, Cửa Lò nói riêng.

Tăng cường sự phối hợp của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự hợp tác liên kết với các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch Cửa Lò trong năm 2022 và những năm tiếp theo…

Du lịch Nghệ An cụ thể hóa mục tiêu bằng hành động

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… phục vụ du lịch được tổ chức với quy mô theo diễn biến từng cấp độ dịch bệnh và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covi-19 theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; luôn chủ động, linh hoạt phòng ngừa rủi ro trong quá trình tổ chức, đón tiếp phục vụ khách du lịch, có phương án xử lý các tình huống kịp thời, hiệu quả.

Các hoạt động trọng tâm của Kế hoạch gồm: Tổ chức họp báo, phát động cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Nghệ An trong đó có du lịch Cửa Lò; tổ chức chương trình khai mạc Lễ hội du lịch năm 2022 với màn bắn pháo hoa nghệ thuật; tổ chức các giải thể thao cấp thị xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia; tổ chức chương trình âm nhạc đường phố, Hội thi hướng dẫn viên du lịch; tổ chức các Hội chợ thương mại, chợ đêm gắn với quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu của tỉnh Nghệ An…

Đồng thời tổ chức tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân, nhân dân và khách du lịch tự giác tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là biện pháp 5K, áp dụng công nghệ để khai báo y tế; thực hiện nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động du lịch.

Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nghệ An, các điểm du lịch an toàn với diễn biến của dịch bệnh, trong đó có du lịch Cửa Lò. Tuyên truyền về việc xây dựng môi trường du lịch Cửa Lò an toàn, thân thiện, mến khách. Tổ chức xúc tiến du lịch tại Hà Nội, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam cùng một số nước trong khu vực…

Du lịch Nghệ An triển khai nhiều chương trình phụ hồi di lịch sau đại dịch. Ảnh:dulichxunghe.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về các hoạt động phục hồi du lịch Nghệ An nói chung và Cửa Lò nói riêng trong trạng thái bình thường mới, phù hợp với diễn biến từng cấp độ dịch bệnh. Ưu tiên đưa nội dung tuyên truyền về du lịch Cửa Lò vào nội dung hội nghị giao ban báo chí trên địa bàn tỉnh trước và trong mùa du lịch.

Sở Du lịch chủ trì, kết nối các điểm du lịch trong tỉnh để phối hợp, tuyên truyền, quảng bá du lịch Nghệ An gắn với các địa bàn trọng điểm về du lịch như Cửa Lò, Vinh, Nam Đàn; Tổ chức khảo sát các tour, tuyến du lịch mới của tỉnh nối với Cửa Lò để đưa vào khai thác; Chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn xây dựng các chương trình kết nối các điểm đến du lịch trong tỉnh và các tỉnh bạn để đưa vào khai thác…

Hiệp hội Du lịch Nghệ An vận động các doanh nghiệp hội viên tích cực đăng ký tham gia chương trình khôi phục, mở cửa trở lại các hoạt động du lịch Nghệ An nói chung, Cửa Lò nói riêng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động các doanh nghiệp đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ, ổn định giá dịch vụ trong suốt mùa du lịch, đặc biệt là mùa cao điểm; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp có các chương trình giảm giá, kích cầu du lịch trong suốt mùa du lịch.

Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên, các chi hội để chủ động thực hiện các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch đến các thị trường trong và ngoài nước; vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia tất cả các hoạt động du lịch của tỉnh…

UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở Y tế làm tốt công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, có các biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp nhân dân, du khách nghi nhiễm vi rút SARS-CoV-2. Phấn đấu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch; 90-95% người dân trong độ tuổi quy định trên toàn thị xã…