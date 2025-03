Móng Cái vươn mình trong kỷ nguyên mới của hành lang kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Hành lang kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh vào đà tăng tốc

Là xương sống của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh đã đạt được những kết quả tăng trưởng tích cực trong những năm qua. Đơn cử năm 2024, GRDP của Hà Nội tăng 6,52%, là năm thứ 2 liên tiếp đạt trên 6%. GRDP của Hải Phòng tăng 11%, đánh dấu năm thứ 10 liên tiếp tăng trưởng hai chữ số. Còn Quảng Ninh cũng đã có 8 năm liên tục tăng trưởng hai chữ số.

Theo các chuyên gia, dải hành lang này đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để tạo thành các động lực tăng trưởng lớn. Trước tiên là hạ tầng liên tục được đầu tư mở rộng. Bên cạnh các tuyến đường huyết mạch đã có, như cao tốc đường bộ Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, hai "siêu dự án" đường sắt quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng quy mô 11 tỷ USD và Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái quy mô 7 tỷ USD đang được thúc đẩy khẩn trương. Khi hoàn thành, các tuyến đường sắt này sẽ tăng cường khả năng vận chuyển hàng hoá, hành khách giữa các địa phương trong nước và giữa Việt Nam với Trung Quốc, thúc đẩy sản xuất, giao thương tăng lên gấp nhiều lần.

Dòng khách xuất nhập cảnh sôi động tại Móng Cái (Ảnh: Cổng TTTĐ Móng Cái)

Hiện tại, giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng đang có những tiến triển vượt bậc. Tính đến năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 205 tỷ USD, tăng 19,3% so với năm 2023. Thành tích này có sự đóng góp quan trọng của hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Với triển vọng giao thương hai nước ngày càng mở rộng, các tỉnh, thành của hành lang trên càng có thêm cơ hội và động lực tăng trưởng.

Thực tế cũng cho thấy, các tỉnh, thành của Việt Nam đã liên tục xúc tiến các hoạt động đầu tư, thương mại với Trung Quốc. Gần đây nhất, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đã thống nhất các nội dung hợp tác, ký kết tới 29 thỏa thuận, liên quan nhiều lĩnh vực . Đây là nền tảng để hợp tác Việt - Trung ngày càng "bay cao".

Theo đánh giá của TS Vũ Đình Ánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả (Bộ Tài chính), với những lợi thế và động lực lớn như trên, hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh sẽ còn phát huy hiệu quả và vươn tầm hơn nữa, nhất là khi có thêm đường sắt, đồng thời kết nối tốt hơn với mạng lưới logistic, tài chính, công nghệ và thông tin toàn cầu.

Móng Cái vươn mình, nhà đầu tư đón vận hội mới

Nằm ở vị trí chiến lược trên hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là mắt xích then chốt trong giao lưu kinh tế với Trung Quốc, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) hưởng lợi to lớn từ sự phát triển của hai bên. Năm 2024, Móng Cái ghi nhận đà tăng trưởng kinh tế ấn tượng với GRDP tăng tới 26%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 20% so với năm trước. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố đã lên tới hơn 1 tỷ USD.

Sắp tới đây, khi cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng và các dự án kết nối giao thông trọng điểm như tuyến đường sắt quốc tế Móng Cái - Đông Hưng, cầu Bắc Luân III được xây dựng, kinh tế thành phố biên mậu sẽ còn "phất" lên mạnh mẽ hơn nữa.

"Một ngày không xa, Móng Cái sẽ là điểm sáng trong nền kinh tế mở cửa hội nhập của nước ta với vai trò trung tâm thương mại, logistic, dịch vụ, tài chính, công nghiệp, vận tải và công nghệ hàng đầu", TS Vũ Đình Ánh nhìn nhận.

