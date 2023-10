Mong muốn trước khi chết của tài tử được yêu thích nhất "Friends"

Không lạ khi tất cả thông tin trên truyền thông liên quan tới cái chết của Matthew Perry chủ yếu tập trung vào loạt phim "Friends". Suy cho cùng, "Friends" không chỉ là một trong những bộ phim sitcom nổi tiếng nhất mọi thời đại, mà Matthew Perry còn là ngôi sao chói sáng của nó. Tuy nhiên, bên cạnh thành công trên màn ảnh, Perry còn để lại dấu ấn sâu sắc trong hành trình của những người xung quanh anh.

Sứ mệnh của Matthew Perry với Perry House

Perry House, một khu đất rộng 5.500 mét vuông bên bờ biển ở Malibu, không chỉ là một ngôi nhà thông thường. Đây là nơi mà Matthew Perry biến một ngôi nhà thành một trung tâm cai nghiện. Chuyên gia cai nghiện Earl Hightower hợp tác với anh để biến đổi ngôi nhà này thành một nơi dành cho những người có tiền sử nghiện ngập. Tại đây, họ có cơ hội tham gia các chương trình thiền và trò chuyện, phục hồi 12 bước, giúp họ dần tránh xa nhưng cám dỗ trước đó.

Bên cạnh thành công trên màn ảnh, Matthew Perry còn để lại dấu ấn sâu sắc với những người xung quanh anh. Ảnh: IT.

Matthew Perry đã tự mua Perry House để thực hiện sứ mệnh của mình và dành sự quan tâm cho những người cần giúp đỡ. Dù sau đó anh bán ngôi nhà này với lý do chi phí và công việc quản lý không phù hợp, sứ mệnh "cứu rỗi" vẫn tiếp tục. Anh đã góp sức vào việc giúp người khác tìm lại cuộc sống của chính mình. Y tưởng về Perry House giúp nam diễn viên nhận được giải thưởng Champion of Recovery từ Văn phòng Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia của Nhà Trắng.

Năm 2021, khi thế giới đang trải qua đại dịch Covid-19, Matthew Perry thể hiện lòng hảo tâm bằng cách kết hợp cả hai "cuộc sống" của mình. Với vai trò Chandler Bing trong "Friends" và Matthew Perry ngoài đời để quyên tiền cho các nỗ lực cứu trợ của Tổ chức Y tế Thế giới. Anh "tung ra" nhiều loại hàng hóa theo chủ đề "Friends" để quyên tiền và hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ nạn nhân của đại dịch Covid.

Mặc dù hành động này đã gây ra những tranh cãi từ một số người phản đối tiêm chủng, nhưng Perry đã tận dụng tầm hình ảnh của mình để hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa thông điệp quan trọng về tầm quan trọng của tiêm chủng trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Không chỉ là một ngôi sao trên màn ảnh, Matthew Perry đã sử dụng tầm ảnh của mình để giúp người khác cai nghiện. Hank Azaria, bạn diễn cũ của anh, chia sẻ câu chuyện về việc Perry giúp anh từ bỏ con đường lẫm lỗi. Anh cho biết, Perry đã đưa anh vào chương trình cai nghiện và dành nhiều thời gian cùng nhau tham gia các buổi trò chuyện. Matthew Perry đã thể hiện sự quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ, đóng góp vào việc Azaria trở lại cuộc sống trước khi nghiện.

Trong thời gian qua, dư luận thường xem cũng như biết tới Matthew Perry qua nhân vật Chandler Bing hài hước và thú vị. Tuy nhiên, sau cái chết của anh, những hành động đẹp của Matthew Perry cần được ghi nhớ và tôn vinh hơn nữa. Như Matthew Perry từng mong muốn: "Khi tôi chết, tôi biết mọi người sẽ nhắc tới "Friends", "Friends" và "Friends". Tôi vui vì điều đó, hạnh phúc vì đã có một sự nghiệp diễn viên vững chắc, cũng như cho mọi người cười vui vẻ trước những khó khăn của Chandler Bing.

Tuy vậy, khi tôi chết, xét theo tiêu chí thành tựu của riêng mình, sẽ thật tuyệt vời nếu "Friends" được xếp phía sau những gì tôi đã làm để giúp đỡ người khác. Tôi biết, điều đó sẽ không xảy ra, nhưng sẽ thật tuyệt".

Matthew Perry nổi tiếng với vai diễn Chandler Bing, một nhân vật có tính châm biếm trong bộ phim "Friends". Bộ phim kể về cuộc sống của sáu người bạn thân ở thành phố New York và đã trở thành một hiện tượng truyền hình. "Friends" giành được nhiều giải Emmy và đạt rating kỷ lục, tập cuối ra mắt năm 2004 đạt hơn 52 triệu người xem ở Hoa Kỳ, trở thành tập phim truyền hình được xem nhiều nhất trong thập kỷ 2000.

Tuy Matthew Perry trước đó từng có những vai diễn nhỏ trong các bộ phim như "Growing Pains", "Beverly Hills 90210" và "Dream On", nhưng vai Chandler Bing thực sự đã đưa anh lên tầm cao mới. Dù nam diễn viên từng chia sẻ, anh không thích khi người hâm mộ gọi bằng tên nhân vật, nhưng vai diễn Chandler Bing đã để lại ấn tượng sâu sắc trên khán giả toàn cầu.

Matthew Perry, sinh năm 1969 ở Massachusetts, lớn lên ở Canada, tại đây, mẹ anh làm trợ lý báo chí cho thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Trong cuốn hồi ký nổi tiếng "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp", Perry đã chia sẻ những ký ức về cuộc đời và sự nghiệp của mình, bao gồm cả việc đóng phim sau khi cha anh rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Ngoài vai diễn trong "Friends", Perry cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác, như "Fools Rush In", "Three to Tango", và "The Whole Nine Yards". Anh cũng đóng vai luật sư Joe Quincy trong "The West Wing" và tham gia các bộ phim khác như "Ally McBeal" và "Scrubs".

Đời tư của Matthew Perry đã trải qua nhiều khó khăn do nghiện chất cấm kể từ năm 1997. Anh đã chi hàng triệu đô la để chiến đấu chống lại chứng nghiện và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Cuốn hồi ký của anh, "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp" đã thu hút sự quan tâm của độc giả và nhận được nhiều lời khen từ nhà phê bình.

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry là một mất mát lớn trong ngành giải trí và làm đau lòng rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.