Theo The Guardian, Matthew Perry được tìm thấy chết đuối tại nhà riêng của mình ở Pacific Palisades, Los Angeles, Hoa Kỳ. Tuy nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn chưa được công bố, nhưng cái chết của nam diễn viên đã được xác nhận bởi đại diện và cảnh sát. Một số nguồn tin cho hay, nam diễn viên đã chết đuối trong bồn tắm tại nhà riêng.

Tài tử được yêu thích nhất "Friends" qua đời

Warner Bros, đơn vị sản xuất bộ phim sitcom "Friends" từ năm 1994 đến năm 2004, đã tỏ lòng kính trọng và thương tiếc đối với Matthew Perry qua một thông báo chính thức. Họ gọi anh là "người bạn thân yêu của chúng tôi" và "một diễn viên vô cùng tài năng". Warner Bros nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của tài năng hài kịch thiên tài của Matthew Perry trên toàn thế giới và khẳng định di sản của anh ấy sẽ sống mãi trong lòng nhiều người trên thế giới.

Chandler Bing do Matthew Perry đảm nhận là một vai diễn huyền thoại, được công chúng mến mộ. Ảnh: IT.

Matthew Perry nổi tiếng với vai diễn Chandler Bing, một nhân vật có tính châm biếm trong bộ phim "Friends". Bộ phim kể về cuộc sống của sáu người bạn thân ở thành phố New York và đã trở thành một hiện tượng truyền hình. "Friends" giành được nhiều giải Emmy và đạt rating kỷ lục, tập cuối ra mắt năm 2004 đạt hơn 52 triệu người xem ở Hoa Kỳ, trở thành tập phim truyền hình được xem nhiều nhất trong thập kỷ 2000.

Tuy Matthew Perry trước đó từng có những vai diễn nhỏ trong các bộ phim như "Growing Pains", "Beverly Hills 90210" và "Dream On", nhưng vai Chandler Bing thực sự đã đưa anh lên tầm cao mới. Dù nam diễn viên từng chia sẻ, anh không thích khi người hâm mộ gọi bằng tên nhân vật, nhưng vai diễn Chandler Bing đã để lại ấn tượng sâu sắc trên khán giả toàn cầu.

Matthew Perry, sinh năm 1969 ở Massachusetts, lớn lên ở Canada, tại đây, mẹ anh làm trợ lý báo chí cho thủ tướng Canada Pierre Trudeau. Trong cuốn hồi ký nổi tiếng "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp", Perry đã chia sẻ những ký ức về cuộc đời và sự nghiệp của mình, bao gồm cả việc đóng phim sau khi cha anh rời bỏ gia đình để theo đuổi sự nghiệp diễn viên.

Ngoài vai diễn trong "Friends", Perry cũng tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình khác, như "Fools Rush In", "Three to Tango", và "The Whole Nine Yards". Anh cũng đóng vai luật sư Joe Quincy trong "The West Wing" và tham gia các bộ phim khác như "Ally McBeal" và "Scrubs".

Đời tư của Matthew Perry đã trải qua nhiều khó khăn do nghiện chất cấm kể từ năm 1997. Anh đã chi hàng triệu đô la để chiến đấu chống lại chứng nghiện và đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật khác nhau. Cuốn hồi ký của anh, "Bạn bè, Người yêu và Điều khủng khiếp" đã thu hút sự quan tâm của độc giả và nhận được nhiều lời khen từ nhà phê bình.

Sự ra đi đột ngột của Matthew Perry là một mất mát lớn trong ngành giải trí và làm đau lòng rất nhiều người hâm mộ trên khắp thế giới.