Một cái chợ cổ xưa ở Cần Thơ, hơn 100 năm trôi qua đã đổi tên gọi tới 4 lần, đó là chợ nào vậy?

Chợ Cần Thơ tọa lạc đường Hai Bà Trưng, khu vực Bến Ninh Kiều, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Chợ Cần Thơ được thành lập vào đầu thế kỷ XX, hoạt động liên tục cho đến ngày nay. Qua từng giai đoạn, chợ có nhiều tên gọi khác nhau như chợ Lục Tỉnh (do là đầu mối giao thương sầm uất, nổi tiếng khắp miền Lục Tỉnh Nam Kỳ lúc bấy giờ), chợ Hàng Dương (do chợ gần công viên, có hàng dương rất đẹp và nổi tiếng, Bến Ninh Kiều ngày xưa cũng còn được gọi là Bến Hàng Dương), chợ Hàng Dừa (do sân chợ có trồng 2 hàng dừa, nay vẫn còn, nằm giữa hai đường Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh) và nay được gọi là chợ Cần Thơ.

Nhà lồng chợ Cần Thơ có diện tích khoảng 1.700m2, thiết kế theo chữ T, mái lợp ngói, kiến trúc vừa mang nét cổ kính, vừa mang nét cách tân, có không gian thoáng đãng, mát mẻ ở tất cả các hướng.

Chợ từng được trùng tu và hoàn thành vào năm 2005. Chợ Cần Thơ hiện là điểm đến du lịch nổi tiếng của du khách trong và ngoài nước khi đến với Tây Đô.

Chợ Cần Thơ từ góc chụp trên cao, nổi bật vị trí trên bến dưới thuyền, kết hợp với phố sá nhộn nhịp.

Mặt chính của chợ có 3 tháp, tháp lớn ở giữa, được tạo tác kiến trúc đẹp, đỉnh tháp trang trí hình tượng hỏa châu, long vân cách điệu, do mặt tháp có đồng hồ nên người dân hay gọi là tháp đồng hồ chợ Cần Thơ.

Nhà lồng chợ Cần Thơ có kiến trúc Đông - Tây kết hợp hài hòa, ấn tượng.

Kết cấu khung sườn Nhà lồng chợ Cần Thơ.

Ngói xanh được sử dụng trang trí ở công trình này.

Hàng dừa phía trước chợ Cần Thơ vẫn xanh tốt, cho trái quanh năm.

Hiện chợ vẫn hoạt động rất sung túc, chủ yếu bán quà lưu niệm, quần áo và có 1 nhà hàng hoạt động trong nhà lồng.

Nhà lồng chợ Cần Thơ là điểm tham quan thu hút rất đông du khách mỗi ngày.