Lạ, ở một nơi của Hải Dương, chợ xây đẹp như thế, dân vẫn kéo vô chợ cũ mua bán như thường

Vì sao tiểu thương không vô chợ mới xây to đẹp?



Chợ Phú Lộc mới ở xã Cẩm Vũ rộng rãi, thoáng đãng, khang trang, hiện đại đã xây dựng được mấy năm nay nhưng vẫn chưa thể đi vào hoạt động, bởi vì các tiểu thương ở chợ Phú Lộc cũ không muốn vào họp. Họ vẫn bám trụ ở chợ cũ cách đó không xa. Vì sao có nghịch lý đó?

Phóng viên Báo Dân Việt đã "mục sở thị" chợ mới và chợ cũ để hiểu vì sao có nghịch lý đó.

Khu dân cư Phú Lộc mới nằm cạnh đường tỉnh 394 C, trong khi đó chợ Phú Lộc mới nằm trong khu dân cư này nên cách đường 394 C khoảng 100m. Chợ có cơ sở hạ tầng hiện đại, khang trang. Trong chợ được quy hoạch phân khu, phân loại mặt hàng cụ thể. Có đầy đủ hạ tầng phụ trợ như: điện, nước, hệ thống chiếu sáng… phù hợp với thời đại.

Chợ Phú Lộc được xây dựng trong một khu dân cư mới đường giao thông đi lại thuận tiện, không gây ùn tắc, lấn chiếm lòng, lề đường 394 C. Tuy nhiên chợ vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Ảnh: Nguyễn Việt.

Chợ nằm ở vị trí thoáng đãng, thuận tiện cho lưu thông, vì có nhiều đường tỏa ra các khu dân cư xung quanh, tiện lợi cho người dân và tiểu thương khi trao đổi, mua bán hàng hóa. Điều đáng nói, khi chợ vào hoạt động sẽ không gây cản trở, ùn tắc giao thông ở đường tỉnh 394 C và nếu không may xảy ra sự cố hỏa hoạn sẽ dễ ứng cứu, thoát hiểm cho người, hàng hóa và thuận tiện cho công tác cứu hỏa.

Từ chợ Phú Lộc mới đến chợ Phú Lộc cũ cách khoảng 200 m và cũng nằm cạnh đường tỉnh 394 C và có điểm giao với đường tỉnh 394 bởi cầu Phú Lộc. Cổng vào và cổng ra của chợ cũ khá hẹp, các gian hàng cũng chật chội, mái che tạm bợ, lụp xụp, cộng với ba mặt của chợ là nhà dân xây kín nên rất bí không bảo đảm an toàn khi mưa bão hay tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn. Nếu xảy ra rủi ro hỏa hoạn thì sẽ rất khó cứu nạn, cứu hộ người, hàng hóa và chữa cháy.

Chợ đẹp, khang trang, hiện đại nằm giữa vùng quê là niềm mơ ước của người dân bao làng quê khác nhưng không phải tiểu thương nào ở xã Cẩm Vũ , huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cũng nghĩ như vậy. Ảnh: Nguyễn Việt.

Mặt khác, bên đường 394 C và cầu Phú Lộc điểm nối với đường 394 nhiều tiểu thương lấn chiếm lòng, lề đường buôn bán gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời xả nhiều rác thải gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Vũ, chợ Phú Lộc cũ rộng 1.507 m2, hình thành tự phát từ năm 1980 trên đất sân kho đội 5 trước đây, nay là đất công ích do xã quản lý. Chợ có 86 tiểu thương đang kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau như: Hàng ăn, hàng khô, quần áo, giầy dép, hàng tạp hóa, rau quả, thực phẩm...

Trong chợ được xây nhiều khu vực chợ có mai che cao, thoáng bảo đảm việc kinh doanh buôn bán của tiểu thương được thuận tiện. Ảnh: Nguyễn Việt.

Do quản lý của chính quyền các thời kỳ chưa sâu sát, không có ban quản lý chợ, không ký hợp đồng, không thu tiền thuê đất, thuê mặt bằng, các tiểu thương tự làm lán, quây tôn làm điểm kinh doanh nên ý thức chấp hành, tuân thủ các quy định về vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ không tốt. Hằng ngày, các tiểu thương chỉ phải đóng tiền phí môi trường cho bà Phạm Thị Long từ 1000 – 2000 đồng/điểm kinh doanh/ngày để bà quét dọn, thu gom rác thải.

Tìm hiểu nguyên nhân từ một số tiểu thương và người dân ở đây, chúng tôi đã hiểu được phần nào nguyên nhân tiểu thương chợ cũ không muốn "họp" chợ mới.

Các nhà chợ được phân khu vực riêng cho từng chủng loại hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Việt.

Do thói quen "bám" mặt đường, vì cho rằng sẽ thuận tiện cho việc kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa giữa tiểu thương và người dân tiêu dùng. Ở chợ cũ, do không thu phí chợ, tiểu thương chỉ mất phí vệ sinh nên có tâm lý sợ ra chợ mới, sẽ mất nhiều loại chi phí với giá cao.

Nhiều tiểu thương cho rằng, chợ mới nằm xa trung tâm và các khu dân cư nên họ sợ sẽ ít người vào chợ mua hàng, sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh buôn bán và thu nhập. Vì vậy, các tiểu thương ở chợ cũ không muốn vào chợ mới để "họp", vì vậy mới dẫn đến nghịch lý chợ mới khang trang , hiện đại đành phải bỏ trống, chưa thể hoạt động.

Quyết tâm đưa chợ mới vào hoạt động

Xây dựng chợ Phú Lộc mới nằm trong chủ trương thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của xã Cẩm Vũ, cũng như huyện Cẩm Giàng. Đây là một chủ trương đúng đắn nhằm xây dựng nông thôn xã Cẩm Vũ hiện đại, khang trang, văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Vũ, chợ mới có diện tích xây dựng trên 4.386 m2, đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nghiệm thu, đáp ứng được các tiêu chí chợ hiện đại văn minh. Chợ gồm 180 điểm kinh doanh có mái che, bố trí hợp lý, khoa học với hệ thống phòng cháy, chữa cháy tự động, đèn chiếu sáng, có hệ thống cấp nước, điện, đến từng điểm kinh doanh. Ngoài ra được quản lý vận hành bảo đảm an ninh trật tự, có bãi đỗ xe, bãi tập kết rác, khu vệ sinh...

Chợ Phú Lộc cũ có 2 cổng vào bé, chợ nhỏ tối tăm, tồi tàn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn. Tiểu thường còn tràn ra lề, lòng đường 394 C và cầu Phú Lộc điểm nối với đường 394 gây ùn tắc, tiền ẩn tai nạn giao thông. Ảnh: Nguyễn Việt.

Việc di chuyển tiểu thương ở chợ Phú Lộc cũ sang chợ Phú Lộc mới cũng nằm trong kế hoạch của UBND xã Cẩm Vũ từ khi địa phương được công nhận nông thôn mới năm 2018. Tuy nhiên, từ đó đến nay, xã đã nhiều lần triển khai nhưng chưa thực hiện được.

Tìm hiểu, được biết ngày 30/5, UBND huyện Cẩm Giàng đã triển khai kế hoạch di chuyển các tiểu thương tại chợ Phú Lộc cũ vào kinh doanh tại chợ Phú Lộc mới với phương châm thực hiện kiên quyết, dứt điểm.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vũ cho biết, xã đã nhiều lần triển khai các đợt tuyên truyền, vận động, thuyết phục tiểu thương ở chợ cũ đăng ký vào chợ mới, thậm chí xã cũng đưa ra nhiều chính sách, lợi ích, chế độ ưu tiên, ưu đãi có lợi cho tiểu thương khi chuyển sang chợ mới.

Đối với những người dân trong xã sẽ được ưu tiên 2 năm miễn phí, còn người dân ngoài xã sẽ được ưu tiên miễn phí 1 năm. Đồng thời, xã cũng tiến hành tiếp nhận đơn đăng ký, niêm yết công khai danh sách các tiểu thương đã đăng ký vào chợ mới.

CLIP: Chợ Phú Lộc mới ở xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương được xây xong mấy năm nay khang trang, hiện đại nhưng tiểu thương không hào hứng vào mua bán. Thực hiện: Nguyễn Việt.

Ông Tuấn thông tin thêm, với nỗ lực của chính quyền địa phương, hiện đã có hơn 200 người đăng ký kinh doanh, buôn bán ở chợ mới, trong đó có hơn 40 người từ chợ cũ chuyển sang. Hiện xã đang triển khai phương án bố trí, sắp xếp ngành hàng kinh doanh, điểm kinh doanh; rà soát, phân loại các đối tượng ưu tiên và tiến hành bốc số chọn vị trí kinh doanh và hoàn thiện nội quy chợ. Dự kiến trong tháng 7 chợ mới sẽ bắt đầu hoạt động.

Khi chợ mới đi vào hoạt động, địa phương sẽ phối hợp cùng với các cơ quan chức năng của huyện, tiến hành giải tỏa, lập lại trật tự hành lang giao thông nút giao 2 đường tỉnh 394 và 394 C, đoạn đường tỉnh 394 C giáp cổng chợ cũ đầu cầu Phú Lộc. Đồng thời sẽ thực hiện quy trình thủ tục đóng cửa chợ cũ theo các quy định của pháp luật để bàn giao mặt bằng thi công mở rộng tuyến đường của dự án khu dân cư.

Tuy chợ Phú Lộc mới chưa chính thức đi vào hoạt động nhưng qua tìm hiểu tâm tư của người dân và tiểu thương đã triển khai hoạt động kinh doanh tại đây, chúng tôi thấy họ cũng lạc quan, tin tưởng khi chợ mới vào hoạt động người dân sẽ hình thành thói quen mới. Lúc đó, không chỉ đơn thuần đi chợ mua hàng hóa, người dân còn có cơ hội trải nghiệm những tiện ích khác mà chợ mới đem lại.

Họ cũng cho rằng chủ trương xây chợ mới và chuyển tiểu thương ở chợ cũ vào chợ mới là đúng đắn, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

"Theo tôi thấy chợ Phú Lộc mới xây dựng đẹp, phù hợp với xu hướng bây giờ. Khi chợ mới đi vào hoạt động, tôi tin sẽ tránh được việc ách tắc giao thông, rủi ro tai nạn cho người dân", anh N.B.G một người dân xã Cẩm Vũ cho hay.