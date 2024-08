Một công nhân Công ty Than Vàng Danh tử vong trong lúc vận hành lọc ép bùn

Sáng 16/8, xác nhận với PV Dân Việt, một lãnh đạo Văn phòng Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin cho biết, vào khoảng 18 giờ ngày 15/8, tại phân xưởng Nhà máy tuyển than Vàng Danh 2, Công ty cổ phần Than Vàng Danh – Vinacomin đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết.



"Hiện công ty đang tập trung lo hậu sự cho nạn nhân", vị này nói.

Khai thác than ở Quảng Ninh. Ảnh: SB.

Theo thông tin sơ bộ từ Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân là ông Nguyễn Thanh T, SN 1987, trú tại: khu 7, phường Vàng Danh, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ông T là tổ phó tổ sản xuất; ông T hiện là lao động chính trong gia đình, có vợ và 2 con.

Trong quá trình vận hành lọc ép bùn, ông T bị kẹp, va đập với cánh cửa máy lọc ép bùn dẫn đến tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.