Một CSGT đội Rạch Chiếc bị tai nạn tử vong, trong máu có nồng độ cồn

Trung úy CSGT thuộc đội Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM), bị tai nạn tử vong, trong máu có nồng độ cồn kịch khung. Ảnh: Minh họa

Ngày 2/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Công an TP.Thủ Đức đang phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Xiển (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM) khiến một chiến sĩ CSGT tử vong.

Danh tính của trung úy này được xác định tên T.C, mang cấp hàng trung úy. Trước đó, cũng theo nguồn tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h ngày 26/4, anh C. chạy xe máy (biển số TP.HCM) trên đường Nguyễn Xiển, hướng đi đường Nguyễn Văn Tăng. Khi xe máy chạy đến cầu Rạch Hầm (phường Long Thạnh Mỹ), anh C. tự ngã ra đường.

Lúc này, xe trộn bê tông (biển số TP.HCM) do một nam tài xế cầm lái chạy cùng chiều, không kịp xử lý nên đã cán qua người anh C. Anh C. được hỗ trợ đi cấp cứu, nhưng tử vong, khi khám nghiệm anh C. có nồng độ cồn kịch khung.

Cảnh sát TP.Thủ Đức, TP.HCM đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân.