Ngày 27/4, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Toàn Vĩ cùng 2 kế toán là Trần Thị Ngọc Nhung, Ngô Thị Minh Trang về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo cơ quan công an, bước đầu xác định, lợi dụng việc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép khai thác mỏ đất tại khu đầu Gò Phấng, thôn Cam Lâm, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, Nguyễn Minh Tuấn cùng thuộc cấp đã bán trái phép 75 hóa đơn giá trị gia tăng, ghi khống hàng hóa dịch vụ cho 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thanh toán gần 33 tỷ đồng, trong đó, tiền thuế giá trị gia tăng gần 3 tỷ đồng.

Với phương thức thu từ 8,5% - 13,5% giá trị hàng hóa mua trên hóa đơn, Nguyễn Minh Tuấn thu về số tiền hơn 4,4 tỷ đồng từ việc bán trái phép hóa đơn.

Để hợp thức chứng từ cho việc mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, Nguyễn Minh Tuấn cùng các giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn đã lập, ký, đóng dấu khống hợp đồng kinh tế, bảng báo giá, biên bản đối chiếu khối lượng, biên bản nghiệm thu…

Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm trốn thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn khá phức tạp. Ảnh: Thu Nhàn/BVP

Ngoài ra, để che giấu hành vi mua bán trái phép hóa đơn và thực hiện quy định giao dịch thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản qua ngân hàng, Tuấn yêu cầu doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển tiền sang tài khoản công ty.

Sau đó, Tuấn ký séc rút tiền giao cho bộ phận kế toán công ty đến ngân hàng rút số tiền doanh nghiệp mua hóa đơn chuyển vào tài khoản của công ty rồi đưa cho Tuấn để Tuấn trả lại doanh nghiệp mua hóa đơn.

Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp, có mức tăng trưởng kinh tế hằng năm khá cao. Song hành với đó là sự phát triển không ngừng của các loại hình doanh nghiệp. Do đó, tình trạng mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế ngày càng phức tạp.

Tùy theo tính chất mức độ của hành vi vi phạm, người phạm tội có thể bị khởi tố hình sự theo quy định, ngoài phạt tiền lên đến 500 triệu đồng, có thể bị phạt tù lên đến 5 năm.

"Vì lợi nhuận kinh tế cao, các đối tượng lợi dụng sự thông thoáng trong cấp phép đăng ký thành lập doanh nghiệp; đăng ký phát hành hóa đơn, kê khai quản lý thuế trong quá trình hoạt động đã tìm cách chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Thủ đoạn chính của các đối tượng là mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó mua hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức kê khai thuế giá trị gia tăng dịch vụ mua vào làm tăng số tiền được khấu trừ thuế để trốn nộp thuế.

Một số đối tượng còn thành lập doanh nghiệp nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà thực chất là để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số rất lớn", Thượng tá Nguyễn Đức Hiếu nhấn mạnh.