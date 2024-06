Một doanh nghiệp du lịch đạt doanh thu gần 8.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024

Chạy nước rút cuối năm

Ngày 28/6, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và đưa ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kinh doanh trong 6 tháng cuối năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Saigontourist Group đón tiếp và phục vụ trên 923.000 lượt khách, tăng 12,8% so cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu đạt trên 7.770 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ; tổng lãi gộp 1.936 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ.



Saigontourist Group đạt doanh thu gần 8.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Hồng Phúc

“Kết quả trên cho thấy nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ và nhân viên của tập đoàn, tiếp bước quá trình phục hồi mạnh mẽ sau thời gian ảnh hưởng nghiêm trọng đại dịch Covid-19”, ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group cho biết.

Năm 2024, Saigontourist Group đặt chỉ tiêu phục vụ trên 2 triệu lượt khách, tổng doanh thu trên 16.500 tỷ đồng và tổng lãi gộp trên 4.330 tỷ đồng, tổng nộp ngân sách 3.450 tỷ đồng. Do vậy, ông Phạm Huy Bình cho biết, 6 tháng cuối năm là cao điểm “chạy nước rút”.

Đơn vị tiếp tục chủ động các kịch bản kinh doanh nhằm kịp thời linh hoạt diễn biến thị trường: Chỉ đạo các đơn vị tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng các nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường; ưu tiên phát triển các dòng sản phẩm xanh, phát triển bền vững… Qua đó, nhằm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, bình quân tăng trên 14% so năm 2023.

Những dấu ấn quan trọng

Dịp Tết âm lịch Giáp Thìn, Saigontourist Group thực hiện thành công Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 21 Tết Giáp Thìn, với chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”. Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 đã thu hút tổng cộng 1,2 triệu lượt khách trực tiếp tham dự, nhận được nhiều lời khen ngợi từ hàng triệu người dân và du khách, trở thành Đường hoa đẹp nhất trong 21 năm Đường hoa Nguyễn Huệ.

Đường hoa năm 2024 do Saigontourist Group thực hiện được đánh giá là đường hoa đẹp nhất từ trước đến nay. Ảnh: H.P

Từ ngày 28 - 31/3/2024, Saigontourist Group tiếp tục tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024, thu hút hơn 60.000 lượt khách trong nước và quốc tế cùng bà con Việt kiều tham gia. Đặc biệt Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2024 đang được giải thưởng danh giá thế giới World Culinary Awards đưa vào danh sách bình chọn Lễ hội Ẩm thực đặc sắc thế giới.

Nhằm mang lại nhiều quyền lợi dành cho khách hàng, định kỳ hàng quý, Saigontourist Group triển khai các chương trình khuyến mãi, kích cầu quy mô lớn với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Các chương trình này đã nhận được nhiều đánh giá tích cực, mang lại nhiều lựa chọn dành cho khách hàng trong nước và quốc tế đối với các lĩnh vực dịch vụ lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, triển lãm, tổ chức sự kiện.

Đối với công tác quảng bá quốc tế, Saigontourist Group cùng Vietnam Airlines đồng tổ chức thành công các sự kiện quảng bá du lịch Việt Nam tại châu Âu vào quý I năm nay. Tháng 4/2024, Saigontourist Group cùng Vietnam Airlines đồng tổ chức Chương trình phát động điểm đến Việt Nam tại thị trường Trung Quốc và kỷ niệm 30 năm đường bay Việt Nam - Trung Quốc, kết nối phát triển dịch vụ, du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc; đã ký kết hợp tác với giá trị dự kiến trong 5 năm tới mang lại thêm doanh thu 150 triệu USD.