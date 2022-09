Một facebooker bị xử phạt về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật

Ngày 6/9, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan công an đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.N (SN 1979, trú tại KP.6, phường Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) 7,5 triệu đồng.