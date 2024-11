Một hồ nước ở Biên Hòa, clip mạng xã hội ví là "tuyệt tình cốc" của Đồng Nai, địa phương kiến nghị điều này

Hiện nay, nhiều người tìm đến khu vực hồ đá Hóa An cũ (phường Hóa An, thành phố Biên Hòa) để tổ chức cắm trại, vui chơi, thậm chí tắm hồ vì các clip trên mạng xã hội giới thiệu nơi đây là “tuyệt tình cốc” tại Đồng Nai.

Nhóm người tụ tập tắm hồ, chụp hình, đi cả xe máy đậu trên bờ hồ tại hồ đá Hóa An (phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) ngày 21-10. Hồ đá Hóa An gần đây được mạng xã hội giới thiệu như là "tuyệt tình cốc" ở Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy

Đây là hồ đá thuộc mỏ đá Hóa An cũ, hiện đã ngưng khai thác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn, thậm chí có trường hợp đã tử vong tại đây.

Nguy hiểm tiềm ẩn ở các hồ đá sâu cả 100m

Anh B.T.A. (28 tuổi, ngụ quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, anh biết đến hồ nước ở mỏ đá Hóa An qua các bài đăng trên mạng xã hội với lời giới thiệu như “tuyệt tình cốc” tại Đồng Nai, cùng nhiều clip chia sẻ về khung cảnh đẹp, hùng vĩ của nơi này. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của hồ, anh đã cùng nhóm bạn đến để trải nghiệm.

Tại khu vực hồ đá, nhiều nhóm thanh niên không chỉ đến chụp ảnh, quay phim mà còn đổ về để tắm hồ dù tại đây đã có các biển cảnh báo nguy hiểm. Để xuống được khu vực hồ, nhóm thanh niên phải đi xe máy vượt qua những đoạn đường dốc thoai thoải, đá gồ ghề trơn trượt. Họ để lại xe trên bờ rồi tụ tập vui chơi, tắm hồ.

Anh N.M.Q. (24 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là một trong số những người thường xuyên đến hầm đá vào dịp cuối tuần để vui chơi. “Đường đi xuống hồ thì trơn, nhưng khi xuống được tới hồ, nhìn nước trong xanh thấy thích lắm. Có tuần mình đi cùng bạn bè đến đây chơi vài lần” - anh Q. kể lại.

Mặc dù nhận thức được sự nguy hiểm của lối đi xuống hồ , anh Q. vẫn điều khiển xe máy xuống gần hồ để tiện việc di chuyển. “Nếu để xe lại trên mỏ đá rồi đi bộ xuống sẽ xa và mất nhiều thời gian hơn” - anh Q. nói thêm.

Anh H.Q. (ngụ khu phố Cầu Hang, phường Hóa An), người dân sống gần khu vực mỏ đá, cho biết các mỏ đá này rất nguy hiểm do mực nước sâu. Dù đã có biển cảnh báo từ lực lượng chức năng, nhưng nhiều người vẫn hiếu kỳ đến chụp hình, ngắm cảnh và thậm chí tắm hồ, bất chấp những rủi ro có thể xảy ra.

Theo UBND phường Hóa An, chiều sâu của hồ đá hơn 100m, vào tháng 5-2024 tại đây đã ghi nhận trường hợp đuối nước thương tâm.

Do đây là khu vực hố sâu rất nguy hiểm và hiện nay do tường rào đã hư hỏng nên có nhiều thanh, thiếu niên cố tình “tắm hồ” mặc dù UBND phường đã nhiều lần nhắc nhở và thực hiện các biện pháp ngăn chặn lối đi xuống khu vực để tắm (như: cắm bảng thông báo, đào rạch xung quanh lối đi xuống...).

Theo UBND phường Hóa An, khu vực các hồ đá Hóa An (trước đây là các mỏ đá đã ngưng khai thác) là đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Do những hàng rào kẽm gai bao quanh đã hư hỏng, một số đối tượng lợi dụng khu vực vắng này để tụ tập hút chích, cưa trộm cây xanh ven hồ và đổ trộm rác thải.

“Thời gian qua, Công an phường Hóa An phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và tổ trật tự đô thị phường đã phát hiện nhiều trường hợp tắm hồ và mời về trụ sở làm việc và xử lý vi phạm hành chính. Đối với các trường hợp là trẻ em, người vị thành niên vi phạm thì mời phụ huynh của người vi phạm đến cho viết cam kết quản lý chặt chẽ không cho tái phạm, hoặc xử lý vi phạm hành chính theo quy định” - Chủ tịch UBND phường Hóa An BÙI MINH QUANG cho hay.

Cần tuyên truyền, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm

Chủ tịch UBND phường Hóa An Bùi Minh Quang cho biết, UBND phường đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn như: tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, dùng xe cơ giới đào rạch ngăn xe máy vào hồ và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý; tuyên truyền tới người dân quanh khu vực về tính nguy hiểm của hồ đá. Thế nhưng, một số người vẫn tìm đến đây vui chơi bất chấp nguy hiểm do xem những clip đăng tải trên mạng xã hội mang tính chất giới thiệu, khuyến khích mọi người tới check-in tại địa điểm trên.

UBND phường Hóa An kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm tổ chức rào chắn lại các khu vực hồ đá tại phường Hóa An nhằm giảm thiểu người dân từ các nơi đến khu vực hồ đá check-in. UBND phường kiến nghị UBND thành phố Biên Hòa xem xét, chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp xử lý đối với bài đăng trên các mạng xã hội có tính chất giới thiệu, khuyến khích check-in tại địa điểm trên để hạn chế thanh, thiếu niên tìm đến nơi không đảm bảo an toàn như ở các hồ nước ở mỏ đá Hóa An cũ để vui chơi, tắm hồ.

Cũng nhằm tránh các tai nạn đuối nước đáng tiếc, gây mất an toàn và có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả, tiến đến xử lý dứt điểm tình trạng trên, UBND phường Hóa An phối hợp chỉ đạo khu phố Cầu Hang thường xuyên phối hợp với Trưởng ban Công tác mặt trận khu phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt là các thanh, thiếu niên về an toàn phòng, chống đuối nước để ngăn tình trạng giới thiệu, chia sẻ về các hồ đá trên mạng xã hội; hạn chế lui tới gần khu vực hồ.

Đồng thời, tăng cường theo dõi nắm bắt tình hình tại khu vực hầm đá Hóa An, khi phát hiện các trường hợp “tắm hồ” thì thông báo ngay cho Công an phường phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và tổ trật tự đô thị phường kịp thời xử lý.