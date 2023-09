Một huyện của An Giang đã xả lũ, nước đã tràn đồng, đó là huyện nào? Một huyện của An Giang xả lũ hơn 1.200ha, nước đã tràn đồng

Ngày 11/9, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) tiến hành xả lũ có kiểm soát thuộc tiểu vùng Bắc mương Tám Sớm, gồm 3 xã: Quốc Thái, Nhơn Hội, Phú Hội. Việc xả lũ nằm trong kế hoạch sản xuất 3 năm 8 vụ giai đoạn 2023 - 2025 của huyện An Phú.