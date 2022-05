Một huyện miền núi ở Quảng Nam đưa “bộ não số” thông minh vào hoạt động

Chiều qua (12/5), UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội (Viettel) đưa vào vận hành Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của huyện miền núi tại Quảng Nam nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cũng như xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

Trung tâm Điều hành thông minh được triển khai trên nền tảng giải pháp smartcity của Tập đoàn Công nghiệp -Viễn thông Quân đội.

Đại biểu tham dự lễ đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh tại huyện miền núi Quảng Nam (Ảnh: T.H)

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang tác động mạnh mẽ đến toàn cầu, buộc Chính phủ, doanh nghiệp các nước trên thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi những sự thay đổi để phù hợp trước sự tiến bộ của công nghệ, khoa học kỹ thuật.

Chuyển đổi số đang làm thay đổi cuộc sống hàng ngày của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid 19 bùng nổ, cán bộ làm việc tại nhà, sinh viên, học sinh học online, các tổ chức hội họp đều trực tuyến nhằm tránh tiếp xúc, đảm bảo giãn cách cộng đồng, song vẫn phải đảm bảo được hiệu quả ở mức có thể tối đa.

Trung tâm điều hành thông minh được ví như "bộ não số" với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn tổng thể toàn cảnh trên mọi lĩnh vực (Ảnh: T.H)

Trung tá Trần Huy Tuấn - Phó Giám đốc Viettel Quảng Nam cho biết: "Trung tâm IOC huyện Nam Trà My do Tập Đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội Viettel thiết kế, xây dựng, tích hợp và phối hợp với UBND huyện Nam Trà My để triển khai bao gồm 6 phân hệ điều hành, giám sát như giám sát dịch vụ công trực tuyến; giám sát điều hành ngành giáo dục; giám sát điều hành ngành y tế; hệ thống camera giám sát an ninh và giao thông; hệ thống giám sát thông tin trên môi trường mạng; hệ thống cảnh báo cháy rừng cấp huyện…".

Đại diện huyện miền núi Nam Trà My xác định, chuyển đổi số là chìa khoá tất yếu để phát triển kinh tế xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và đồng bằng theo hướng xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện kinh tế số và công dân số.

Thời gian qua, huyện Nam Trà My đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân, doanh nghiệp, đầu tư đồng bộ hạ tầng CNTT như đầu tư hệ thống mạng Lan hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn huyện, đẩy mạnh việc sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như Qoffice, chữ ký số, emai công vụ trong xử lý công việc hằng ngày từng bước xây dựng hệ thống chính quyền điện tử tại cơ quan hành chính các cấp.

Trung tá Trần Huy Tuấn - Phó Giám đốc Viettel Quảng Nam phát biểu tại lễ đưa trung tâm thông minh huyện Nam Trà My vào hoạt động (Ảnh: T.H)

"Trung tâm IOC huyện Nam Trà My chính thức đi vào hoạt động và được coi là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy chuyển đổi số cũng như xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn.

Trung tâm điều hành thông minh được ví như "bộ não số" với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn tổng thể toàn cảnh trên mọi lĩnh vực.

Chức năng trọng tâm của IOC gồm, giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám sát thông tin trên internet…", đại diện huyện Nam Trà My nhấn mạnh.

Trước đó Viettel Quảng Nam cũng phối hợp với UBND huyện Bắc Trà My đưa vào hoạt động trung tâm điều hành thông minh (Ảnh: T.H)

Đối với việc đưa Trung tâm Điều hành thông minh vào hoạt động tại huyện miền núi Nam Trà My là một bước chuyển mình mạnh mẽ thời công nghệ 4.0, để nâng cấp trong thời gian tới UBND huyện Nam Trà My sẽ tiếp tục phối hợp với Viettel Quảng Nam để tích hợp thêm các thành phần giám sát thông tin vào IOC như Giám sát quản lý văn bản trên Qoffice, ứng dụng công dân số - Phản ánh kiến nghị người dân, doanh nghiệp...

Theo ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My việc đưa Trung tâm Điều hành thông minh vào hoạt động tại huyện miền núi Nam Trà My là một bước chuyển mình mạnh mẽ thời công nghệ 4.0 (Ảnh: T.H)

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết: "Việc xây dựng Trung tâm IOC huyện Nam Trà My là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của huyện trong việc thực hiện chuyển đổi số hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống nhân dân, cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính quyền số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Thời gian tới, đề nghị Tập Đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội Viettel tiếp tục hoàn thiện và tích hợp thêm các phần hành mới vào Trung tâm IOC của huyện, xây dựng Trung tâm IOC huyện thông minh hơn nhằm hỗ trợ tốt cho UBND huyện trong việc cảnh báo, dự báo, đưa ra khuyến cáo, giải pháp để giải quyết trong việc phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quản lý tài nguyên, quản lý đất đai phù hợp, hiệu quả.

Hỗ trợ UBND huyện xây dựng hệ sinh thái thanh toán không dùng tiền mặt và hệ thống thương mại điện tử đưa sản phẩm Sâm Ngọc Linh cũng như mặt hàng nông lâm đặc sản của huyện Nam Trà My đến người tiêu dùng trên cả nước và quốc tế".