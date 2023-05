Xúc động lễ bế giảng trường Chu Văn An: Những giọt nước mắt lăn dài trên má

Sáng ngày 20/5, Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022 - 2023. Chia sẻ với báo Dân Việt, cô Trần Thị Tuyến, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường đã tổ chức buổi lễ bế giảng cho 2.171 học sinh toàn trường và lễ chia tay cho 701 học sinh lớp 12".

Tại buổi lễ, các thầy cô giáo và đại diện học sinh nhà trường tiến hành lễ dâng hoa tượng đài danh sư Chu Văn An để bày tỏ lòng biết ơn, sự thành kính đối với Vạn thế sư biểu. Đồng thời, nhà trường cũng đã vinh danh và trao thưởng những cá nhân có thành tích nổi bật trong năm học vừa qua.

Lễ bế giảng Trường THPT Chu Văn An được tổ chức sớm và vô cùng xúc động. Ảnh: NTCC

Sau không khí hân hoan của lễ bế giảng là cảm xúc lưu luyến, nuối tiếc trong lễ chia tay học sinh khối 12. Giây phút tiếng trống bế giảng vang lên cũng là lúc báo hiệu năm học 2022-2023 kết thúc tốt đẹp, nhiều học sinh đã òa khóc.

Hiệu trưởng đánh trống kết thúc năm học. Ảnh: NTCC

Sau tiếng trống trường, bài hát "Chu Văn An trong tim ta" cất lên và rất nhiều học sinh òa khóc. Ảnh: Anh Nguyễn

Em Đỗ Hà My, lớp 12D3, Trường THPT Chu Văn An kể lại giây phút không bao giờ quên của mình: "Em vui và xúc động vì lần đầu tiên tham dự lễ khai giảng to, hoành tráng như vậy. Buổi sáng là lễ bế giảng, buổi tối là lễ trưởng thành.

Tại lễ bế giảng, ở gần phút cuối, khi trường bật bài "Chu Văn An trong tim ta" để tất cả mọi người cùng hát với nhau, rồi cùng lên sân khấu. Em và các bạn đã khóc.

Tại lễ trưởng thành có bố mẹ cùng tham gia và hòa nhịp với các con nên không khí vô cùng xúc động. Lễ chia tay lớp 9 lên lớp 10 ngày trước của em không được tổ chức như thế và đây lại là lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh nên em thấy rất nhiều cảm xúc".

Chia sẻ thêm, Hà My cho hay: "3 năm qua đối với em quá nhiều kỷ niệm. Em rất may mắn được học tại trường. Em gặp được bạn tốt, thầy cô tốt và em được tham gia nhiều sự kiện ý nghĩa. Trong đó, Lễ trưởng thành là sự kiện đọng lại nhiều cảm xúc nhất. Em đã xin chữ ký lên áo của các bạn, ngay cả những bạn chưa bao giờ nói chuyện chúng em cũng xin ảnh, xin chữ ký của nhau. Mọi người đều gắn kết với nhau trong khoảnh khắc như thế".

Đây cũng là cảm xúc của tất cả 701 học sinh lớp 12 trong ngày cuối cùng của năm học. Em Nguyễn Đức Mạnh khóc nức nở chia sẻ: "Chúng em luôn tự hào và biết ơn khi được là học sinh của thầy cô, là con của những người bố, người mẹ đặc biệt cùng đồng hành, dìu dắt chúng em trong 3 năm qua".

Học sinh không giấu được cảm xúc trong ngày lễ chia tay tuổi học trò. Ảnh: Anh Nguyễn

Với nhiều học sinh, đây là buổi lễ đáng nhớ nhất cuộc đời. Ảnh: Anh Nguyễn

Học sinh khối 10, 11 khoác trên mình bộ đồng phục thường ngày, các bạn nữ lớp 12 diện tà áo dài trắng duyên dáng. Ảnh: Anh Nguyễn

Ký tên tặng nhau ngay cả với những bạn chưa nói chuyện bao giờ. Ảnh: Anh Nguyễn

Kỷ niệm đẹp để mỗi học sinh bước vào đời. Ảnh: Anh Nguyễn

Quyển lưu bút “Vòng gỗ 113” dành tặng riêng cho mỗi một học sinh khối 12. Ảnh: Anh Nguyễn