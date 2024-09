Một loại tinh bột của Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm của Lào, Campuchia tại Trung Quốc

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tháng 7/2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại, sau nhiều tháng giảm liên tiếp. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2024, Việt Nam xuất khẩu được 218.530 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 105,67 triệu USD, tăng 54,7% về lượng và tăng 54,9% về trị giá so với tháng 6/2024.



Lũy kế 7 tháng năm 2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,6 triệu tấn, trị giá 735,95 triệu USD, giảm 2,5% về lượng, nhưng tăng 10,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, nhờ giá xuất khẩu tăng.

Về giá xuất khẩu, tháng 7/2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ở mức 483,6 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 6/2024, nhưng vẫn giảm 2,4% so với tháng 7/2023. Lũy kế 7 tháng năm 2024, giá bình quân xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 458,6 USD/tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 7/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95,3% về lượng và chiếm 94,36% về trị giá trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, với 208.260 tấn, trị giá 99,71 triệu USD.

Lũy kế 7 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 1,47 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 668,76 triệu USD, tăng 13,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

7 tháng năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc gần 1,47 triệu tấn sắn và các sản phẩm từ sắn

Các chủng loại sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu của Việt Nam trong 7 tháng năm 2024 chủ yếu là tinh bột sắn và sắn lát khô. Trong đó, xuất khẩu tinh bột sắn đạt 1,27 triệu tấn, trị giá 649,18 triệu USD, tăng 22,5% về lượng và tăng 31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, xuất khẩu sắn lát khô đạt 334.190 tấn, trị giá 86,7 triệu USD, giảm 44,3% về lượng và giảm 47,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn lớn nhất và quan trọng nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, nhập khẩu sắn lát của Trung Quốc giảm mạnh do nhu cầu sử dụng sắn lát của các nhà máy giảm, thêm vào đó, giá ngô thấp nên các nhà máy tăng tỷ lệ sử dụng ngô thay cho sắn lát. Trong khi đó, nhập khẩu tinh bột sắn vào Trung Quốc tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,48 triệu tấn sắn lát, trị giá 382,99 triệu USD, giảm 64,3% về lượng và giảm 66,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia là những thị trường chính cung cấp sắn lát cho Trung Quốc. Đáng chú ý, lượng sắn lát nhập khẩu của Trung Quốc từ Thái Lan, Việt Nam và Lào giảm mạnh, trong khi nhập khẩu từ Campuchia lại tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp sắn lát lớn thứ hai cho Trung Quốc, với 279.000 tấn sắn lát, trị giá 72,92 triệu USD.

Đối với sản phẩm tinh bột sắn, nhập khẩu tinh bột sắn của Trung Quốc đã tăng liên tục kể từ tháng 02/2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1,76 triệu tấn tinh bột sắn, trị giá 942,66 triệu USD, tăng 16,7% về lượng và tăng 30,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, chủ yếu nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam, Lào, Campuchia và Indonesia.

Trong đó, Thái Lan là thị trường lớn nhất cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 821.120 tấn tinh bột sắn từ Thái Lan, với trị giá 456,36 triệu USD, giảm 0,7% về lượng, nhưng tăng 10,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Thái Lan trong tổng nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 46,61%, thấp hơn so với mức 54,75% của 6 tháng đầu năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường lớn thứ hai cung cấp tinh bột sắn cho Trung Quốc, với 638.980 tấn, trị giá gần 331,95 triệu USD, tăng 28,4% về lượng và tăng 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 36,27% trong tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu của Trung Quốc, cao hơn so với mức 32,96% của 6 tháng đầu năm 2023.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định, Trung Quốc có xu hướng giảm nhập khẩu tinh bột sắn từ Thái Lan và Indonesia; trong khi tăng nhập khẩu từ Việt Nam, Lào, Campuchia. Tuy nhiên, tại thị trường Trung Quốc, sắn và tinh bột sắn của Việt Nam đang phải cạnh tranh với sắn và tinh bột sắn của Thái Lan, Lào và Campuchia.