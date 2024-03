Ngoài Trung Quốc, một nước Đông Nam Á bất ngờ tăng mua loại tinh bột này của Việt Nam, sức mua tăng 366%

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2024, Việt Nam xuất khẩu được 422.850 tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, trị giá 195,63 triệu USD, tăng 47,3% về lượng và tăng 38,1% về trị giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng 79,6% về lượng và tăng 112,7% về trị giá.



Về giá xuất khẩu, tháng 1/2024, giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn đạt mức 462,7 USD/tấn, giảm 6,2% so với tháng 12/2023, nhưng tăng 18,5% so với tháng 1/2023.

Tính riêng mặt hàng sắn, trong tháng 1/2024, xuất khẩu sắn đạt 76.110 tấn, trị giá 19,98 triệu USD, tăng mạnh 369,6% về lượng và tăng 340,8% về trị giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng 30,9% về lượng và tăng 36,4% về trị giá.

Giá sắn xuất khẩu bình quân ở mức 262,6 USD/tấn, giảm 6,1% so với tháng 12/2023, nhưng tăng 4,2% so với tháng1/2023.

Trong tháng 1/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: T.L

Trong tháng 1/2024, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn lớn nhất của Việt Nam, chiếm 95,06% về lượng và chiếm 94,05% về trị giá trong tổng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của cả nước, đạt 401.940 tấn, trị giá 183,98 triệu USD, tăng 48,4% về lượng và tăng 38,7% về trị giá so với tháng 12/2023; so với tháng 1/2023 tăng 80,3% về lượng và tăng 113,6% về trị giá.

Giá xuất khẩu bình quân sắn và các sản phẩm từ sắn sang thị trường này ở mức 457,7 USD/tấn, giảm 6,5% so với tháng 12/2023, nhưng tăng 18,5% so với tháng 1/2023. Ngoài ra, trong tháng 1/2024, xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn sang một số thị trường cũng tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2023, trong đó đáng chú ý như thị trường Đài Loan tăng 66,6%; Malaysia tăng 366,9%.

Nhu cầu thị trường tăng nên trong 10 ngày giữa tháng 2/2024, giá sắn nguyên liệu tại Tây Ninh tăng nhẹ. Giá tinh bột sắn thành phẩm chưa có biến động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hiện tinh bột sắn được các doanh nghiệp chào bán quanh mức 4.000 - 4.100 NDT/tấn, DAF.

Ngoài Trung Quốc, thị trường Đài Loan cũng có xu hướng tăng mua sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Tài chính Đài Loan, năm 2023, thị trường Đài Loan nhập khẩu 322.110 tấn tinh bột sắn (HS 110814), trị giá 171,32 triệu USD, giảm 4,5% về lượng và giảm 4,4% về trị giá so với năm 2022.

Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Lào là các thị trường lớn nhất cung cấp tinh bột sắn cho thị trường Đài Loan. Trong đó, thị trường Đài Loan giảm nhập khẩu tinh bột sắn từ Thái Lan, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam, Indonesia, Lào tăng so với năm 2022.

Trong năm 2023, Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 cung cấp tinh bột sắn cho thị trường Đài Loan, đạt 47.250 tấn, trị giá 24,85 triệu USD, tăng 26,1% về lượng và tăng 25,4% về trị giá so với năm 2022.

Thị phần tinh bột sắn của Việt Nam chiếm 14,67% trong tổng lượng tinh bột sắn nhập khẩu của thị trường Đài Loan, cao hơn so với mức 11,11% của năm 2022. Trong khi thị phần tinh bột sắn của Thái Lan chiếm 75,51%, thấp so với mức 86,06% của năm 2022.

Trong khi nhu cầu sắn và tinh bột sắn của thị trường này vẫn ở mức thấp và không có biến động trong mấy năm gần đây, do đó xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này khó tăng mạnh trong thời gian tới.