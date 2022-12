Theo thông tin Dân Việt nắm được, Đoàn luật sư TP.HCM vừa có quyết định số 04 về việc xử lý kỷ luật luật sư.



Theo đó, Đoàn luật sư TP.HCM quyết định tạm đình chỉ tư cách thành viên 24 tháng đối với luật sư Trần Quốc Dũ - Trưởng Văn phòng luật sư Thịnh Quốc vì đã có hành vi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập trong cùng vụ án hình sự.

Nơi xảy ra vụ việc giữa bà Châu Vĩnh Hóa và Lê Thanh Nhị Nguyên. Ảnh: TN.

Cụ thể, ông Trần Quốc Dũ đã kí hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý với khách hàng mới là bà Châu Vinh Hóa, bị cáo trong vụ án hình sự, dù trước đó ký kết hợp đồng với ông Lê Thanh Nhị Nguyên, là bị hại trong cùng một vụ án nói trên.

Theo Đoàn luật sư TPHCM, hành vi này của luật sư Trần Quốc Dũ đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 9 của Luật Luật sư; Quy tắc 15.1, Quy tắc 15.3.3 của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam năm 2019.

Về vụ việc liên quan đến bà Châu Vĩnh Hóa và ông Lê Thanh Nhị Nguyên, tìm hiểu của PV Dân Việt được biết, tháng 10/2019, ông Võ Văn Thắng đã cùng nhiều người họ hàng đến hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tìm con gái.

Đây là nơi được ông Lê Tùng Vân lấy tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ để hoạt động.

Mặc dù hoạt động dưới danh nghĩa tu hành nhưng thực chất đây là cơ sở thờ tự bất hợp pháp, các cấp chính quyền địa phương tỉnh Long An đã nhiều lần vào cuộc xử lý.

Nhóm của ông Thắng tới tìm con gái đã xảy ra mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với một số người trong Tịnh Thất Bồng Lai.

Lúc này, ông Lê Thanh Nhị Nguyên cầm chiếc xe đồ chơi bằng nhựa ném trả lại trúng tay bà Châu Vinh Hóa, người đi cùng nhóm gia đình ông Thắng.

Do bức xúc vì bị tấn công, bà Châu Vinh Hóa cầm miếng gạch men vỡ ném vào nhóm người trong gia đình bà Cúc, khiến ông Nguyên bị thương tích ở vùng mặt với với tỷ lệ là 13%.

Hồi tháng 4/2021, TAND huyện Đức Hòa xử sơ thẩm tuyên phạt bà Hoá 2 năm tù, buộc bồi thường cho nạn nhân 9 triệu đồng. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo.

Trong khi đó bị hại kháng cáo đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng, đề nghị hủy án sơ thẩm điều tra lại, làm rõ thêm về hành vi xâm phạm chỗ ở của nhóm người nhà ông Thắng.

Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường này không được tòa phúc thẩm chấp nhận vì không có căn cứ.

Ngoài ra, HĐXX cũng cho rằng mục đích của gia đình ông Thắng đến tịnh thất là để tìm con và có người ra mở cửa cho họ vào chứ không xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp.

Ngày 9/12/2021, TAND tỉnh Long An tuyên án phúc thẩm vụ án này. Theo đó, HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của cả bị cáo và bị hại, tuyên phạt bà Châu Vinh Hóa mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo với thời gian thử thách 4 năm.

Đồng thời, buộc Hóa bồi thường cho bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên tổng số tiền hơn 17 triệu đồng, trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm.

Ở một diễn biến khác, hồi tháng 11 năm nay, Lê Thanh Nhị Nguyên bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù trong vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" do Lê Tùng Vân cầm đầu, xảy ra ở Tịnh Thất Bồng Lai.