Bắt đối tượng đập phá cửa hàng quần áo, chém chủ tiệm rồi bỏ trốn ở Long An

Chiều 20/1, Công an huyện Vĩnh Hưng (Long An) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Long (28 tuổi, ngụ ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) trốn quyết định truy nã về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chủ shop thời trang huyện Vĩnh Hưng.

Chiều 24/10/2022, đối tượng Long cùng một số thanh niên kéo nhau vây đánh anh Trần Minh Nhí (33 tuổi, ngụ ấp Gò Cát, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng). Nguyên nhân là do hai bên xảy ra mâu thuẫn nhỏ trước đó vài ngày.

Ảnh: Thiên Long

Khi đến shop quần áo của vợ Nhí, nhóm của Long cầm hung khí đập phá hư hỏng nhiều đồ đạc có giá trị lớn, phá nát cửa kiếng ra vào. Trong lúc vợ anh Nhí can ngăn, đối tượng Long đã xông tới cầm hung khí đánh nạn nhân gục bất tỉnh tại thềm gạch, sau đó nạn nhân được người dân đưa cấp cứu.

Tiến hành điều tra, công an huyện Vĩnh Hưng xác định tài sản thiệt hại đủ định lượng, tỷ lệ thương tích nạn nhân trên 10% nên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Long về tội "Hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, đối tượng cầm đầu đã bỏ trốn khỏi địa phương, công an huyện quyết định truy nã.

Sáng 19/1, phát hiện nghi phạm xuất hiện ở xã Hưng Điền A, Công an huyện Vĩnh Hưng đã bắt giữ.