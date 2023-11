Hải Phòng: 1 phụ nữ đến trụ sở công an đập phá đồ đạc trong sân

Những chiếc xe máy nằm ngổn ngang trong sân trụ sở Công an xã An Đồng (huyện An Dương, TP.Hải Phòng). Nguồn: Internet

Sáng 25/11, chị Lê Thị Thảo (trú tại huyện An Lão, Hải Phòng) đi xe ô tô màu trắng đến trụ sở Công an xã An Đồng, trình báo về việc chị Thảo có thuê nhà cùng một người tên Hải tại thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng (huyện An Dương) để làm quán chăm sóc sắc đẹp.

Khoảng hơn 1 tháng trở lại đây, chị với anh Hải có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, xô xát… Vì vậy, chị đến nhờ Công an xã An Đồng can thiệp.

Tuy nhiên, đến chiều 25/11, chị Thảo quay lại nhưng chưa thấy có kết quả. Quá bức xúc, chị Thảo lao ra phía sân hẩy đổ một loạt xe máy của cán bộ đang để trên sân tại trụ sở.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo xã An Đồng đã báo cáo huyện để được hỗ trợ điều tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.