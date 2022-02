Một ông nông dân Đắk Lắk đem cây rừng mọc dại về trồng, ai ngờ thành cây cảnh đang hot, nhiều người săn tìm

Tại chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 vừa qua, hàng trăm gốc cây ngũ sắc của ông Đoàn Văn Đức đã góp thêm hương sắc mới, tô điểm cho ngày xuân.

Hoa ngũ sắc mọc thành từng chùm hình tròn có nhiều màu sắc như trắng, vàng, vàng cam, tím, đỏ...

Ông Đoàn Văn Đức, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bên những chậu bonsai ngũ sắc tuyệt đẹp.



Ông Đức cho biết, đã thấy hoa ngũ sắc ở nhiều nơi, nhưng để di thực về trồng thì chưa nghĩ tới cho đến khi ông được ngắm các chậu bonsai tuyệt đẹp.

Có chút năng khiếu cũng như kỹ thuật ghép cây cảnh, ông Đức bắt đầu mua những gốc cây ngũ sắc về ghép tạo thành bonsai.

“Bonsai phải có gốc to nên tôi đặt mua gốc cây hoa ngũ sắc ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi chăm gốc cây thật khỏe, tôi mới ghép thêm cành vào và tạo dáng thế cho cây. Kỹ thuật ghép không quá khó, tuy nhiên đã là nghệ thuật thì người ghép cần có sự khéo léo, sáng tạo cho mỗi gốc cây có kiểu dáng khác nhau, không rập khuôn. Để tạo thêm nhiều sắc màu độc lạ cho cây hoa ngũ sắc, tôi ghép thêm phôi hoa Thái Lan”, ông Đức cho hay.



Sau thời gian mày mò lai ghép và chăm sóc, ông Đức đã nâng tầm thành công vẻ đẹp và giá trị của cây ngũ sắc dại.

Mỗi gốc bonsai ngũ sắc có dáng hình khác nhau (nghiên, trực, huyền…), sum suê hoa nở với đủ sắc màu. Từ năm 2020, ông Đức đưa bonsai ngũ sắc trình làng chợ hoa xuân TP. Buôn Ma Thuột. Những gốc bonsai ngũ sắc mang dáng hình độc lạ, sắc màu sặc sỡ nhanh chóng thu hút nhiều người đến xem.

Nhiều người quyết định chi tiền mua chơi Tết vì loại cây hoa ngũ sắc này dễ chăm sóc, cho hoa quanh năm.

Cây hoa ngũ sắc không quá lớn, có thể trang trí trước hoặc trong nhà mà không chiếm quá nhiều diện tích.

Giá mỗi chậu bonsai ngũ sắc chỉ từ 900.000 đồng đến 2,5 triệu đồng, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

Một lý do đặc biệt khiến nhiều người lựa chọn bonsai ngũ sắc là vì họ mong có loại cây chịu được mọi khắc nghiệt của thiên nhiên để vươn lên tỏa sắc rực rỡ sẽ mang đến may mắn cho gia chủ. Do đó, những năm trở lại đây, cây ngũ sắc được nhiều người săn tìm.

Theo ông Đức, cây ngũ sắc có nguồn gốc hoang dại nên sức sống mãnh liệt, cách trồng và chăm sóc khá đơn giản. Người trồng chỉ cần để nơi nhiều ánh sáng tưới nước và thêm chút phân bón.

Nếu trồng cây hoa ngũ sắc trong chậu phải thường xuyên thay đất vì cây thuộc nhóm rễ chùm. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý người chơi cần chú ý các loại nấm làm cây thiếu sức sống, mất giá trị. Muốn hoa nở đồng loạt, người trồng chỉ cần cắt tỉa hết phần hoa nở tự nhiên, sau đó tưới nước, bón phân đầy đủ.