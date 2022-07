Một phụ nữ mượn 50 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn cùng chồng

Chồng của Sang là là Lê Minh Tâm (biệt danh Tâm sàn) trước đó công an có thông báo truy tìm. Sau đó, công an phát hiện Ngọc Sang và chồng tại Đà Nẵng nên đã đưa cả 2 về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

Trước đó vào ngày 3/12/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã ra thông báo truy tìm 2 vợ chồng Tâm và Sang.

Thông báo truy tìm đối tượng với 2 vợ chồng Tâm và Sang từ tháng 12/2021. Ảnh: CTV

Theo thông báo của Công an tỉnh Bình Thuận, từ đầu tháng 11/2021, hai vợ chồng Tâm và Sang thông qua các mối quan hệ quen biết nên mượn tiền nhiều người để đáo hạn nợ ngân hàng với số tiền lên khoảng 50 tỷ đồng.



Đến ngày 19/11/2021, hai vợ chồng đã bỏ trốn nên nhiều người cho mượn tiền đã nộp đơn tố cáo đến cơ quan công an. Sau khi công an ra thông báo truy tìm 2 vợ chồng, căn cứ vào các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố và ra quyết định truy nã người vợ là Lê Thị Ngọc Sang.