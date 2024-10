Một thanh niên ở Hải Dương cùng nhóm bạn phục dựng, tặng ảnh miễn phí cho người dân làng Nủ gây xúc động

Những dòng tin nhắn mang niềm mong ước từ người dân làng Nủ

Phóng viên Dân Việt đã về nhà thanh niên có nghĩa cử cao đẹp, nhân văn này ở phường Hải Tân, TP Hải Dương để tìm hiểu về câu chuyện phục dựng, ghép, in, tặng ảnh cho người dân làng Nủ.

Anh tên là Phùng Quang Trung, 29 tuổi, quê ở Sóc Sơn, TP Hà Nội, nhưng gia đình nhỏ của anh sinh sống và làm việc ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Trung có dáng người cao dong dỏng, gương mặt điển trai. Trò chuyện với Trung, tôi cảm nhận ở chàng thanh niên này sự dễ mến, dễ gần, giàu cảm xúc và năng lượng tích cực.

Anh Phùng Quang Trung và nhóm Skyline thực hiện nhiều dự án tặng ảnh cho người dân làng Nủ và nhiều gia đình liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Những ngày này, Trung và nhóm bạn trẻ rất bận với dự án mới, đó là phục dựng ảnh cho những người dân ở làng Nủ có nhu cầu lưu giữ hình ảnh người thân đã mất trong đợt mưa lũ gây sạt lở vừa qua để làm kỷ niệm và để luôn nhớ về họ.

Trung kể, cách đây khoảng 1 tuần, bố em đang công tác ở Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao tỉnh Lào Cai có gọi điện về Trung nói về việc phục dựng ảnh cho một gia đình người dân ở làng Nủ.

Theo đó, bố Trung về công tác làng Nủ có gặp một người phụ nữ trung tuổi, vừa khóc vừa tìm con và cháu. Bố Trung hỏi mới biết câu chuyện và bà rất mong có được tấm ảnh trọn vẹn vì con gái của bà, con rể và cháu ngoại không may bị như vậy.

Từ 3 tấm ảnh chân dung đơn lẻ của con và cháu, bà Lý Thị Hồng gửi để nhờ Trung và nhóm Skyline dựng, ghép thành tấm ảnh gia đình để bà giữ làm kỷ niệm. Ảnh: NVCC.

Bức ảnh của gia đình anh Hoàng Ngọc Bàn được Trung và nhóm Skyline hoàn thành theo mong mỏi từ người mẹ vợ là bà Lý Thị Hồng. Ảnh: NVCC.

Bà là Lý Thị Hồng ở thôn Đồng Mồng 1, xã Phúc Khánh có con gái Đặng Thuý Nhài, sinh năm 2006 lấy chồng là Hoàng Ngọc Bàn, sinh năm 2002 tại làng Nủ, xã Phúc Khánh mới sinh cháu Hoàng Định Trọng sinh năm 2024 được 38 ngày tuổi bị lũ cuốn cả gia đình. Do không có bức ảnh chụp chung của gia đình nhỏ, chỉ có ảnh của từng người, gia đình muốn ghép các ảnh từng người thành một bức ảnh chung để gia đình lưu làm kỷ niệm và tiện trong thờ cúng.

Thấy niềm mong mỏi của người phụ nữ đó đã chạm niềm tâm cảm, gây xúc động cho Trung, mặc dù rất bận nhưng anh cũng đã gác lại hết để dành thời gian phục dựng lại ảnh cho gia đình người phụ nữ đã nhờ bố Trung.

Anh đã phục dựng lại một tấm ảnh chung của gia đình người con trai có 3 người đứng chung trong khuôn hình từ 3 tấm ảnh đơn lẻ chụp từng người. Bức ảnh hoàn thành, anh chia sẻ lên mạng xã hội.

Cũng từ hôm đấy, nhiều người dân làng Nủ biết tới và liên hệ với anh nhờ làm ảnh thờ hoặc dựng ảnh cùng với người thân đã mất để giữ làm kỷ niệm. Như trường hợp cháu Nguyễn Văn Hành ở làng Nủ, đã nhắn tin cho Trung: "Con chào chú ạ! Cháu tên là Nguyễn Văn Hành ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong đợt lũ quét trong ngày 10/9/2024 vừa qua, nhà con lúc đó chỉ còn có 2 mẹ con ở với nhau. Mẹ của con không may như con bị mất rồi ạ! Con thì bị gãy xương đòn và bị xây xát hết toàn thân, may mắn là con được dạt vào bờ và con bò lên cổng nhà ông bác gần đấy và được mọi người đưa đi cấp cứu. Bố con thì mới bị mất năm qua. Con muốn nhờ chú làm cho cháu một cái ảnh có cả cháu và bố mẹ để cháu làm kỷ niệm ạ! Cháu cảm ơn!".

Cháu Hành nhắn gửi mong muốn Trung giúp đỡ dựng cho cháu tấm ảnh có cả bố mẹ để làm kỷ niệm. Ảnh: NVCC.

Tấm ảnh gia đình cháu Hành đã được Trung và nhóm Skyline hoàn thành. Ảnh: NVCC.

Một người dân làng Nủ khác cũng nhắn cho Trung nhờ làm giúp bức ảnh gia đình như sau: "Em ở làng Nủ sau trận lũ em mất đi mẹ chồng và 2 đứa con (con gái lớn 9 tuổi, con trai 4 tuổi). Em muốn làm một cái ảnh có mẹ có cả bố và gia đình nhỏ của em. Anh có thể làm giúp em một bức ảnh gia đình thật đẹp để em giữ lại được không ạ?!".



Hay trường hợp cháu Hoàng Xuân Phúc, 15 tuổi, ở làng Nủ cũng vào nhắn tin nhờ Trung làm ảnh gia đình.

4 tấm ảnh chân dung của cháu Phúc gửi, Trung và nhóm Skyline đã dựng, ghép thành ảnh gia đình cháu Phúc. Ảnh: NVCC.

Cháu Xuân Phúc nhắn cho Trung: "Cháu chào chú. Cháu ở làng Nủ. Cháu là Phúc ạ! Bố mẹ cháu mất hết rồi. Cháu muốn làm một cái ảnh cả gia đình ạ! Cháu muốn nhờ chú làm cho cháu một cái ảnh bố mẹ và hai anh em cháu".

Rồi dì của cháu Phúc cũng nhắn cho Trung: "Anh cứ làm cho cháu, hết bao nhiêu tiền anh gửi số tài khoản em chuyển khoản gửi anh ạ!". Dì của cháu Phúc còn nhắn thêm: "Cũng là lưu giữ kỷ niệm cho cháu".

Trung nhắn cho dì của cháu Phúc: "Mình không lấy tiền của bà con. Mình làm công việc này nhiều năm nay rồi, biết được cơ duyên mình xin chia sẻ mất mát với gia đình thôi. Mình làm cho vài gia đình rồi. Có rất nhiều người nhắn cho mình bảo giúp cháu Phúc nhưng mình sợ sẽ mang tiếng là tự ý lấy ảnh. Nay cháu Phúc gọi trực tiếp nên không có lý gì mình không hết sức cả. Gia đình yên tâm và chờ kết quả nhé.".

Những hoàn cảnh của người dân làng Nủ và nghe mong muốn của họ khiến Trung và nhóm bạn rất xúc động, không thể cầm lòng. Anh đều hứa sẽ làm ảnh giúp họ. Và những bức ảnh gia đình của những nạn nhân ở làng Nủ có nhờ anh làm giúp cũng đã xong.

Bức ảnh gia đình cháu Phúc đã được Trung và nhóm Skyline hoàn thành. Ảnh: NVCC.

Trung hoàn thành bức ảnh gia đình cháu Phúc gồm: Phúc, em Phúc là Bảo và bố mẹ của Phúc như mong muốn của Phúc.

Trung chia sẻ với cháu Phúc: "Quãng thời gian nửa đêm đến 5 giờ sáng thực hiện bức ảnh này là lúc mà chú vừa làm vừa nghe đi nghe lại duy nhất 1 bài hát "Hương vị tình thân". Cảm xúc khó tả lắm và cũng không dám nghĩ nhiều khi mọi thứ xảy ra. Ngày hôm nay có duyên chú dành tặng 2 con tấm ảnh gia đình trọn vẹn. Chỉ mong qua tấm ảnh tái hiện cả gia đình như này sẽ là điểm tựa để 2 anh em con dựa vào nhau, cố gắng học tập và sống thật tốt. Ba mẹ vẫn luôn phù hộ cho 2 con".

"Skyline – Nét ảnh vượt bão" là dự án Phùng Quang Trung và nhóm triển khai phục, dựng ảnh, in ảnh tặng miễn phí cho người dân làng Nủ có nhu cầu lưu giữ hình ảnh người thân để làm lưu niệm, tưởng nhớ.

Dự án của Trung và nhóm Skyline để chia sẻ, tặng người dân làng Nủ. Ảnh: NVCC.

"Qua những lời yêu cầu của bà con thì Trung và nhóm quyết định làm 1 dự án đặc biệt này, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận hết đến bà con nơi đây. Mong công việc ý nghĩa này được mọi người lan toả và chia sẻ để Trung có thể tiếp cận được hết với bà con nơi đây.

Hiện nhóm đã thông báo tới chính quyền địa phương, nhóm sẽ in ảnh đóng khung miễn phí di chuyển từ Hà Nội lên đến trao tận tay cho bà con. Hy vọng được mọi người đồng hành, mong rằng tấm lòng nhỏ sẽ là sự sẻ chia thiết thực và kịp thời nhất đến với nhân dân nơi đây ạ", Trung chia sẻ trên trang cá nhân.

Theo Phùng Quang Trung chia sẻ, em và mọi người trong nhóm cùng làm. Thời gian làm một bức ảnh tuỳ thuộc vào nội dung ảnh. Có bức làm mất vài tiếng đồng hồ. Có ảnh làm tới hơn chục tiếng, thậm chí có thể mất tới vài ngày. Thành viên nhóm tranh thủ làm cả đêm để sớm có ảnh gửi cho người dân làng Nủ.

Trung coi đó là "sự mệnh" của bản thân và nhóm để mong giúp người dân làng Nủ luôn có "sợi dây" kết nối tình cảm với những người thân không may xấu số và cũng giúp những người còn sống với bớt nỗi đau mất mát.

Vợ liệt sĩ rưng rưng nhận món quà từ thanh niên ở Hải Dương tri ân người có công

Không chỉ phục, dựng, in, tặng ảnh miễn phí cho người dân ở làng Nủ, Phùng Quang Trung và nhóm Skyline còn làm nhiều việc ý nghĩa, nhân văn khác như: Phục dựng và tặng ảnh miễn phí cho thân nhân liệt sĩ. Anh và nhóm coi đây là "sứ mệnh" của những người trẻ, tri ân đến những người có công với đất nước.

Chị Đoàn Thanh Trà, 45 tuổi, quê ở phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, hiện đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội cũng được Trung và nhóm tặng món quà đặc biệt, đó là ảnh gia đình chị gồm 4 người.

Bức ảnh khổ lớn, trong ảnh là 4 thành viên gia đình chị Trà gồm 2 vợ chồng và 2 con. Trong ảnh, chị Đoàn Thanh Trà trong áo dài đứng cạnh anh Lê Văn Sinh chồng chị mặc bộ cảnh phục Công an Nhân dân và con gái anh chị cũng mặc áo dài, con trai lớn cũng mặc cảnh phục công an nhân dân đứng cạnh hai bên.

Bức ảnh gia đình chị Trà được nhóm của Trung phục, dựng, ghép bằng công nghệ để tặng cho gia đình liệt sĩ. Ảnh: Chị Trà cung cấp.

Chị Trà là vợ liệt sĩ công an nhân dân Lê Văn Sinh. Anh Sinh công tác trong một đơn vị Cảnh sát cơ động. Ngày 4/3/2011, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, anh Lê Văn Sinh đã hi sinh. Lúc đó, 2 con của anh chị còn nhỏ. Một mình chị Trà tần tảo thờ chồng, nuôi 2 con. Hiện con trai lớn cũng đã trở thành chiến sĩ công an nhân dân nối nghiệp bố, còn con gái đang học cấp III.

Mặc dù có ảnh gia đình chụp chung lúc các con còn nhỏ nhưng chị Trà vẫn canh cánh và muốn có một bức ảnh chụp cả gia đình lúc 2 con đã lớn. Biết đến Trung và nhóm của anh chuyên phục dựng ảnh tặng các gia đình liệt sĩ thông qua một nhà báo công tác tại báo An ninh Thủ đô, chị Trà đã liên hệ với Trung và đề nghị mong muốn được dựng một tấm ảnh gia đình lúc con cái đã lớn, trưởng thành. Chị Trà đã gửi cho Trung 4 bức ảnh chân dung của 4 thành viên gia đình gồm: Anh Sinh, chị Trà và 2 con để Trung và nhóm dựng, ghép thành bức ảnh gia đình.

Clip: Chị Đoàn Thanh Trà rưng rưng mở món quà đặc biệt là tấm ảnh được dựng, ghép từ những tấm ảnh chân dung của từng thành viên gia đình chị Trà bằng công nghệ tặng gia đình chị. (Video: Chị Trà cung cấp).

Chị Trà cho biết: "Nhân ngày 27/7 năm ngoái, em ý đã gửi tặng gia đình mình bức ảnh gia đình được phóng to và hiện đang treo ở phòng khách. Mình rất ưng tấm ảnh đó. Khi nhận được bức ảnh mình xúc động nghẹn ngào. Các cháu nhà mình cũng vui và xúc động".

Chia sẻ về hành trình đến với công việc ý nghĩa này, Phùng Quang Trung cho biết, trước những năm 2020, Trung còn đang làm cho một công ty trên địa bàn TP. Hải Dương. Khi rảnh rỗi, Trung vào máy tính tìm hiểu các phần mềm dựng ảnh, chỉnh sửa, ghép ảnh, khai thác các tính năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc tạo dựng khuôn mặt. Rồi thành nghề, đam mê với công việc này lúc nào không hay.

Khi tạo dựng được bức ảnh mới từ những bức ảnh cũ, Trung thấy rất vui. Khi chia sẻ lên mạng xã hội, Trung đã nhận được nhiều phản hồi. Trong đó, những lời phản hồi tích cực như sự động viên giúp Trung tiếp tục công việc yêu thích, đam mê công việc này.

Phùng Quang Trung kể về những dự án cộng đồng, phục dựng, in ảnh tặng miễn phí cho người dân làng Nủ, cũng như tặng ảnh cho các gia đình liệt sĩ. Ảnh: Nguyễn Việt.

Một mặt kiếm tiền chăm lo cuộc sống gia đình, một mặt Trung và nhóm Skyline đã nghĩ ra nhiều dự án cộng đồng đầy ý nghĩa, nhân văn. Điển hình như nhóm của Trung đã phục dựng, in, tặng ảnh miễn phí cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam Anh hùng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trong đó, chỉ riêng năm 2024, Trung và nhóm Skyline đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hải Dương thực hiện dự án phục dựng, ghép ảnh tặng ảnh miễn phí cho hơn 300 gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Hải Dương.



Trung và nhóm Skyline chụp ảnh cùng vợ chồng cụ Ngách, mẹ Việt Nam Anh hùng có 2 con là liệt sĩ. Ảnh: NVCC.

Về cuộc sống cá nhân, Phùng Quang Trung có một mái ấm gia đình nhỏ luôn đong đầy yêu thương, hạnh phúc. Vợ chồng Trung, có 1 con trai 3 tuổi và đang chuẩn bị đón thêm một bé thứ hai, khi vợ anh đang mang bầu và sắp đến ngày sinh nở.

Kết thúc cuộc trò chuyện với phóng viên, Trung và người bạn trong nhóm lại vội vã chuẩn bị đồ đạc, chia tay gia đình để lên đường tiếp tục thực hiện các công việc mà anh và nhóm đang ấp ủ.