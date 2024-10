Cháy rừng phòng hộ ở Hải Dương, hàng trăm người tham gia dập tắt đám cháy

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) Lê Văn Điền cho biết, khoảng 13h chiều cùng ngày, sát cách rừng phía sau chùa Gạo, hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt Đền Cao – An Phụ, thuộc khu vực núi An Phụ đã bùng cháy rừng trở lại, sau khi đám cháy đã được dập tắt vào sáng 6/10.



Xe cứu hoả đỗ ở sân đền Cao trên núi An Phụ để lực lượng cứu hoả triển khai công tác chữa cháy. Ảnh: Nguyễn Việt.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động tổng lực các lực lượng khoảng 200 người cùng các phương tiện cứu hoả như xe chữa cháy, dụng cụ, phương tiện chữa cháy để triển khai phương án dập tắt đám cháy.

Do được phát hiện và chữa cháy kịp thời nên đám cháy không lan rộng, chỉ khoảng 500m2 nên sau khoảng 40 phút, các điểm bùng phát lửa đã được lực lượng phòng cháy chữa cháy và người dân tham gia chữa cháy khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hoả tiếp tục phun nước làm ẩm để không còn xảy ra nguy cơ cháy. Ảnh: Nguyễn Việt.

Mặc dù đám cháy đã được dập tắt, nhưng lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát phần rừng còn lại, ngăn cháy lan. Đồng thời, tiếp tục bố trí người ứng trực, đi tuần tại các khu vực, địa điểm tiếp giáp, địa điểm có thể bùng phát cháy.

Cũng theo ông Điền, sau cơn bão số 3, lượng cây đổ nhiều, lớp thực bì dày lại thêm tình hình thời tiết hanh khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Chỉ cần một đóm tàn lửa cũng có thể gây ra cháy, vì vậy thị xã tập trung tuyền truyền để cho người dân nắm được, nâng cao cảnh giác.

Do phát hiện và chữa cháy kịp thời nên đám cháy nhanh chóng được khống chế. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 5/10 cũng tại rừng phòng hộ dãy núi An Phụ thuộc Quần thể di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng xác định cháy tại khu vực rừng gần chùa Gạo, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn, sau đó phát hiện hướng cháy lên tượng đài Trần Hưng Đạo và hướng lên trên núi Đền Cao.

Các lực lượng, phương tiện chữa cháy của Quân đội, Công an, BCH PCCC thị xã, Kiểm lâm, Ban quản lý rừng, Ban quản lý di tích thị xã, dân quân tự vệ, lực lượng an ninh cơ sở và quần chúng nhân dân 23 xã, phường trên địa bàn thị xã đã tham gia chữa cháy tạo đường băng ngăn cháy, lan khoanh vùng cô lập đám cháy.

Đám cháy tại khu vực Di tích quốc gia đặc biệt Đền Cao - An Phụ đã được lực lượng chức năng dập tắt kịp thời, không để lan rộng. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đến 23h00 ngày 5/10 đã khống chế được đám cháy và đến 8 giờ, ngày 6/10, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo sơ bộ ban đầu đánh giá đám cháy lan trong phạm vi khoảng 5 - 6ha thuộc rừng đặc dụng, rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng Hải Dương quản lý.