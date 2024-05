Nhiều cách làm hay

Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), là xã giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Mảnh đất và con người nơi đây luôn tạo ra những điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, trong thời kỳ đổi mới, Gia Trấn đã có nhiều đổi thay, tích cực theo xu thế phát triển chung của huyện của tỉnh.

Clip: Gia Trấn (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) công bố xã nông thôn mới nâng cao

Đặc biệt, trong xây dựng nông thôn mới ở Gia Trấn không chỉ trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, mang tính dân chủ, tự giác theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng" đã thực sự hiệu quả, thực chất.

Cụ thể, ở lĩnh vực văn hoá, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và tăng cường, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.

Toàn cảnh lễ công bố xã Gia Trấn đạt nông thôn mới nâng cao. Ảnh: MĐ

Trong quá trình thực hiện, xã Gia Trấn đã đưa ra nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát thực với điều kiện địa phương. Bằng sự quyết tâm cao, được các cấp quan tâm, tạo điều kiện. Bên cạnh đó, cùng với sự đóng góp của nhân dân, sự hảo tâm của các doanh nghiệp con em quê hương.

Đến nay, cơ cấu kinh tế của xã Gia Trấn (huyện Gia Viễn) chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ và thương mại; nông nghiệp chiếm khoảng 68%, giá trị sản xuất bình quân trên một ha đất canh tác đạt 53 triệu đồng (tăng 3 triệu đồng so với năm 2021).

Tiết mục văn nghệ trong lễ công bố Gia Trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: MĐ

Đáng chú ý, thu nhập bình quân đầu người năm 2023, xã Gia Trấn đạt 71.6 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,75% (không tính hộ bảo trợ xã hội). Gia Trấn đã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Với những kết quả đạt được, ngày 31/12/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định công nhận xã Gia Trần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 tại Quyết định số 1175.

Nâng cao thu nhập cho người lao động

Phát biểu tại lễ công nhận Gia Trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, bà Lưu Thị Huyền-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn ghi nhận những kết quả và biểu dương sự những nỗ lực, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Gia Trấn trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bà Nguyễn Thị Lan-Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình (thứ 6 trái qua) trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Gia Trấn. Ảnh: MĐ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Viễn Lưu Thị Huyền nêu rõ, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu là việc làm thường xuyên, với phương châm "mới thì phải mới hơn nữa, không vì đã đạt các tiêu chỉ mà dừng lại, như thế sẽ tạo ra sự ý lại trông chờ".

Xã Gia Trấn cần đẩy mạnh việc thực hiện Quy hoạch sản xuất đã được phê duyệt; cũng như phải tận dụng và phát huy tốt hơn nữa những thế mạnh, tiềm năng, nguồn lực nội tại để tiếp tục hoàn thành các nội dung cần bổ sung trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Lan-Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Ninh Bình trao bằng công nhận xã Gia Trấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ảnh: MĐ

Ngoài ra, có kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế, từng bước tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức tốt việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.

Bên cạnh đó, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, coi trọng việc phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa để từng bước làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của địa phương, nâng cao thu nhập của người lao động.