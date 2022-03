MSB công bố ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông

Theo kế hoạch được phê duyệt trong Nghị quyết, MSB dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ 30 vào ngày 25/4/2022 tại Hà Nội. Dự kiến Đại hội sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2022 và phương án chia cổ tức đồng thời bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới.



Mới đây, MSB cũng vừa công bố Báo cáo kiểm toán năm 2021 với các số liệu không có thay đổi nhiều so với kết quả trước kiểm toán mà lãnh đạo ngân hàng chia sẻ trước đó. Mặc dù môi trường kinh doanh gặp nhiều thách thức co dịch Covid-19 nhưng bức tranh lợi nhuận của MSB mang màu sắc tích cực với những con số ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.088 tỷ đồng theo số liệu hợp nhất, vượt 55% so với mục tiêu 3.280 tỷ đồng mà Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 203 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 15% so với cuối năm 2020 và vượt hơn 7% so với kế hoạch đề ra. CASA của ngân hàng nằm trong top 3 trên thị trường, Top 10 Ngân hàng có lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cao nhất trong năm 2021, ngoài ra, đây là ngân hàng có tăng trưởng lợi nhuận trước thuế và giá cổ phiếu tính bằng lần cho năm 2021

Lãnh đạo MSB chia sẻ trong buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đạt 6.800 tỷ đồng tương ứng với mức tăng trưởng 30%, mô tài sản đạt 230.000 tỷ đồng. Ngân hàng tự tin đạt được mục tiêu tham vọng này với chiến lược đẩy mạnh hơn nữa các mảng thu nhập ngoài lãi, tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ để giúp ngân hàng nâng cao hiệu quả hoạt động, thu hút Casa, giảm chi phí vốn và chi phí hoạt động. Với tình hình kinh tế vĩ mô được cải thiện sẽ tạo động lực cho các ngành nghề kinh doanh phát triển, MSB dự kiến hoạt động cho vay trong năm 2022 cũng sẽ duy trì trạng thái tích cực với mức tăng trưởng tín dụng thuộc top cao trên thị trường. Đồng thời, Ngân hàng tiếp tục quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu và các khoản nợ cơ cấu do Covid-19.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh tháng 1/2022 khởi sắc cũng đã cho thấy những con số tích cực như CASA tăng 2.350 tỷ so với 31/12/2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 577 tỷ .

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MSB thu hút lượng lớn sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phản ánh ở số lượng cổ đông của ngân hàng tại 31/12/2021 là 36.939 cổ đông, tăng hơn 3 lần so với 11.627 cổ đông vào cuối năm 2020 và sở hữu nước ngoài luôn chạm ngưỡng giới hạn 30% đối với ngành ngân hàng. Theo giá đóng cửa ngày 3/3/2022 (26.000 đồng/cp), mức P/B hiện tại ở 1,8, thấp hơn bình quân ngành ngân hàng, cổ phiếu MSB vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa tăng trưởng trong năm 2022.