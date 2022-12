MSB tiếp tục lọt danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2022”

Giải thưởng được công bố thường niên bởi HR Asia – Tạp chí về Nhân sự uy tín hàng đầu Châu Á, dựa trên chuỗi tiêu chí về chính sách nhân sự, chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc hay văn hóa nội bộ…. Bảng xếp hạng là kết quả độc lập, với quy trình gồm phỏng vấn chuyên sâu, khảo sát nhóm và khảo sát diện rộng, nhằm ghi nhận ý kiến khách quan từ người lao động.



Khảo sát cũng cho thấy MSB sở hữu các chỉ số vượt trội hơn so với chuẩn ngành và thị trường đối với cả ba yếu tố chính tác động đến sự hài lòng của nhân viên, bao gồm Core (Cơ cấu tổ chức), Self (Cá nhân) và Group (Tập thể). Cụ thể hơn, với yếu tố Self, MSB duy trì tỷ lệ gần 90% nhân sự muốn gắn bó lâu dài, luôn cảm thấy có động lực khi làm việc. Với yếu tố Group, MSB khẳng định chiến lược riêng biệt thông qua việc tôn trọng bản sắc cá nhân, khuyến khích bày tỏ quan điểm, tin tưởng và thực hiện trao quyền tới đội ngũ của mình.

Bên cạnh đó, chính sách nhân sự của ngân hàng cũng ghi nhận nhiều điểm nổi bật, tiêu biểu như lợi ích tài chính của cán bộ nhân viên. Trong thời kì dịch bệnh, dù chịu nhiều khó khăn từ thị trường và nền kinh tế nói chung, mức lương bình quân của nhân sự MSB vẫn tăng gần 12% so với năm trước. Việc đánh giá chi thưởng cho cán bộ nhân viên cũng được thực hiện kịp thời ngay khi kết thúc năm tài chính, đưa MSB trở thành một trong số những ngân hàng đầu tiên trên thị trường chi trả thưởng hiệu suất với mức thưởng trung bình 6 tháng lương thực nhận và lên tới 9 tháng lương thực nhận với nhân viên xuất sắc. Bên cạnh đó, MSB cũng triển khai chương trình ESOP cho 1.045 cán bộ nhân viên với khối lượng 18 triệu cổ phiếu được phát hành. Đây được coi là thế mạnh của ngân hàng trong việc thu hút, khuyến khích và "giữ chân" nhân tài.

Ngoài ra, với mục tiêu không ngừng mang đến các trải nghiệm tốt nhất cho nhân sự, MSB đã triển khai nhiều giải pháp với hàm lượng số hóa cao, có thể thực hiện hoàn toàn trực tuyến như thanh toán công tác phí, quản lý tài sản, học tập và đào tạo, đăng ký/theo dõi khám sức khỏe cá nhân, đo lường sức khỏe tổ chức….Đây chính là kết quả thiết thực của định hướng đưa "văn hóa số" trở thành DNA của Ngân hàng, cũng tạo cơ sở để MSB tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng tới mục tiêu là ngân hàng số hàng đầu.

Đặc biệt, về mảng đào tạo, mỗi năm MSB triển khai trên 1000 khóa học được thiết kế chuyên biệt để phù hợp với đội ngũ nhân sự ở mọi cấp độ, như chương trình Khởi nghiệp cho Fresher – nhân sự mới đặt chân vào lĩnh vực ngân hàng, chương trình Quản trị viên tài năng - đào tạo lãnh đạo trẻ tiềm năng cho Ngân hàng; chương trình BM Bootcamp cho đội ngũ Giám đốc chi nhánh hay Talent Pool cho đội ngũ Lãnh đạo kế cận… Hoạt động này hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực vững mạnh, chất lượng và có tính kế thừa.

Giải thưởng là sự ghi nhận những đóng góp, thay đổi để phát triển, đồng thời cũng tạo động lực để MSB tiếp tục xây dựng môi trường làm việc đáng tin cậy và lý tưởng hơn trong tương lai. Theo ông Nguyễn Ngọc Cương – Giám đốc Nhân sự MSB, cán bộ nhân viên là tài sản quý giá của tổ chức, cũng là yếu tố quan trọng đưa năm 2022 nói riêng và chặng đường phát triển của ngân hàng nói chung, trở thành năm thành công với những chuẩn mực mới cùng nhiều mục tiêu chiến lược sẵn sàng để hoàn thành.

