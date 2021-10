Mua BHXH tự nguyện cho cha mẹ: Món quà tặng có ý nghĩa

Tin từ BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết, tại trường TH-THCS xã Phú Thành B (huyện Tam Nông) đã có 35 người thân của giáo viên tham gia BHXH tự nguyện. Đây là trường có tỷ lệ người thân của giáo viên tham gia BHXH tự nguyện cao nhất huyện.

Trong số này, nhiều thầy cô đã chủ động lấy tiền lương của mình để đóng cho cha mẹ, coi đó như món quà tặng người thân.

Các thầy cô giáo ở Trường TH-THCS Phú Thành B đang trao đổi với cán bộ BHXH huyện. (Ảnh: Trần Trọng Trung. BHXH Đồng Tháp)

Hai vợ chồng thầy cô giáo Đoàn Minh Hiếu và cô Trương Thị Huyền (trường TH-THCS xã Phú Thành B, huyện Tam Nông) đã tham gia BHXH tự nguyện cho ba mẹ 2 bên, với mức phí gần 500.000 đồng/tháng.

Thầy Hiếu cho biết: “Hiện mình còn trẻ khỏe và có thể làm ra tiền. Do đó, mình có thể dành một khoản kinh phí để tham gia BHXH tự nguyện cho ba mẹ, để sau này ba mẹ được hưởng lương hưu và có thêm BHYT theo diện hưu trí… Đây cũng coi như tấm lòng của mình dành cho cha mẹ.

Còn chị Cao Thị Thùy Linh- nhân viên thiết bị của trường TH-THCS xã Phú Thành B cũng đã đóng BHXH tự nguyện cho bố mẹ và cả em trai 29 tuổi của mình từ tháng 7/2020. Chị chia sẻ, chị làm việc được hưởng BHXH bắt buộc và coi đó là một khoản tích cóp về già cho mình.

Do đó, chị rất hiểu ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện của những người không đi làm công ăn lương. Thấy bố mẹ và em trai là lao động tự do nên chị đã đứng ra đóng BHXH tự nguyện cho cả bố mẹ và em trai. "Tham gia BHXH tự nguyện sau này không chỉ được hưởng lương hưu, được cấp thẻ BHYT miễn phí, thậm chí nếu mất thì người thân còn được hưởng chế độ mai táng phí, hoặc con cái được hưởng trợ cấp hằng tháng. Coi như bố mẹ tôi đã có được một khoản để dành an tâm"..

Thầy Nguyễn Văn Phố- Kế toán của Trường TH-THCS xã Phú Thành B không chỉ tham gia BHXH tự nguyện cho ba mẹ 2 bên, mà còn tham gia cho vợ, với mức đóng trên 700.000 đồng/tháng. “Tôi rất an tâm khi trích một phần thu nhập của mình để tham gia BHXH tự nguyện cho người thân, bởi sau này người thân sẽ có thu nhập và có chế độ BHYT chăm sóc sức khỏe khi lớn tuổi”- thầy Phố nói.

Không chỉ vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện mà còn chú trọng vận động cán bộ công nhân viên chức đóng BHXH tự nguyện cho người thân là sáng kiến hiệu quả của BHXH huyện Tam Nông.

Nhờ sát sao trong quản lý người tham gia nên từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, BHXH huyện Tam Nông vẫn duy trì được số người thân của giáo viên tham gia BHXH tự nguyện, góp phần nâng số người tham gia trong toàn huyện lên 1.678 người. Trong số đó, có tới 158 người thân của giáo viên từ 16 trường học trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Hiếu Nghĩa- Giám đốc BHXH huyện Tam Nông cho biết, từ nay đến cuối năm, BHXH huyện phải vận động được ít nhất 53 người tham gia BHXH tự nguyện mới đạt chỉ tiêu được giao năm 2021. “BHXH huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện để vận động các thầy cô giáo đăng ký tham gia cho người thân, góp phần đạt 1.731 người tham gia trong năm 2021”- ông Nghĩa chia sẻ.