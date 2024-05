Mưa đá lớn chưa từng thấy ở Nghệ An, mỗi viên đá to bằng quả ổi, 200 nhà dân bị thủng mái, hư hỏng nặng Mưa đá lớn chưa từng thấy ở Nghệ An, mỗi viên đá to bằng quả ổi, 200 nhà dân bị thủng mái, hư hỏng nặng

Chiều tối ngày 1/5, trận mưa đá lớn tại huyện Tương Dương kéo theo thiệt hại cho nhiều hộ nông dân.

Vào khoảng 16h15 ngày 1/5, cư dân tại các xã Yên Thắng và Yên Hòa chứng kiến cảnh tượng thiên nhiên kỳ lạ khi mưa đá kéo dài từ 10 đến 30 phút. Đường kính của từng viên đá lên đến 3-4 cm, đủ lớn để thủng mái nhà và gây ra tiếng động lớn khi chúng va chạm mạnh xuống mặt đất. Chị Lô Thị Cúc Phương, người dân bản Pủng, đã nhanh tay hứng đá và sử dụng chúng như đá lạnh. Mưa đá tại Nghệ An chiều 1/5. Báo cáo của UBND xã Yên Thắng, mưa đá diễn ra ở 7/8 bản, có 224 hộ bị hư hỏng ngói, mái tôn... Trong đó, 2 bản có số hộ bị thiệt hại nhiều nhất là bản Trung Thắng có 90 hộ, bản Pủng là 63 hộ. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đang nỗ lực thống kê thiệt hại và lên kế hoạch hỗ trợ cho những hộ gia đình bị ảnh hưởng, nhằm giảm bớt gánh nặng và hỗ trợ họ phục hồi sau sự kiện thiên nhiên bất ngờ này.

Mưa đá không phải là hiện tượng xa lạ ở Nghệ An, đặc biệt vào thời điểm giao mùa. Địa hình núi cao và rừng rậm tại huyện Kỳ Sơn tạo điều kiện cho đối lưu khí quyển phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và cuối cùng là mưa đá. Có những viên đá to bằng quả trứng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo về khả năng xuất hiện mưa rào và giông do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu và hội tụ gió, đặc biệt là trong những ngày giao mùa, giúp người dân có thể chuẩn bị và ứng phó tốt hơn với những biến đổi của thời tiết. Trong gần 1 tháng qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có ít nhất 4 - 5 lần mưa đá diễn ra, khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng.

Trước đó, mấy ngày qua, Nghệ An ghi nhận nền nhiệt độ lên tới 41-42 độ C, có nơi trên 42 độ C như huyện Tương Dương, Con Cuông, Kỳ Sơn... khiến sinh hoạt, sản xuất của người dân đảo lộn. Tham khảo thêm Mưa đá ở Hà Nội có bất thường không?

