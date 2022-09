Mưa lớn ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Trao đổi với PV Báo Điện tử Dân Việt, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, tại Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rất to. Sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Cả (Nghệ An) đã xuất hiện lũ.

Mưa lớn ở miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung Bộ kéo dài đến bao giờ? Trong ảnh:Tại đập thủy lợi Cu Lây (xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc) nơi chứa 13 triệu m3 nước để phục vụ nông nghiệp khi nước tràn có hàng chục người đầm mình dưới mưa tay cầm theo vợt để bắt cá.

Cũng theo ông Dũng, do mưa lớn và lũ xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vũng trũng thấp ven sông và khu đô thị ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý các huyện: Tân Kỳ, Kỳ Sơn, Con Cuông, Thanh Chương, Quỳnh Lưu, Đô Lương và Nam Đàn ở Nghệ An; huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (30/9), ở khu vực Nam đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 29/9 đến 08h ngày 30/9 có nơi trên 100mm như: Cửa Ông (Quảng Ninh) 132.9mm, Mai Lâm (Thanh Hóa) 146.6mm, Nông Trường 15 (Nghệ An) 314.2mm,…

Dự báo: Ngày và đêm 30/9, ở khu vực trung du, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 120mm; riêng khu vực Thanh Hóa lượng mưa từ 60-120mm, có nơi trên 150mm.

Ngày và đêm 01/10, ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi 70mm.

"Để chủ động ứng phó lũ quét sạt lở đất và ngập lụt, người dân sinh sống trong vùng nguy cơ lũ quét cần theo dõi sát thông tin cảnh báo lũ quét sạt lở đất, lũ ngập lụt của các đơn vị dự báo khí tượng thuỷ văn, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của cơ uqan phòng chống thiên tai tại địa phương khi được yêu cầu.

Người dân cũng cần thoát nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có dấu hiệu trượt lở đất hoặc di tản đến khu vực trú ẩn an toàn có nền đất cao, không đi qua và đến gần các vùng sạt lở đất, không đi lại qua sông suối, khu vực đã xảy ra mưa lớn, nước chảy xiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra", ông Dũng khuyến cáo.

Hơn 100 người dân, cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đập Hóc Cối trong đêm trước nguy cơ bị vỡ. Ảnh: MTTQQT

Khu vực Hà Nội: từ ngày 30/9 đến ngày 01/10, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.



Cảnh báo: mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 02-03/10. Mưa dông ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.