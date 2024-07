Mưa lũ, lở đất ở Hòa Bình khiến hơn 200 ngôi nhà ngập nước, trôi đồ đạc

Theo báo cáo nhanh ngày 24/7 của Sở NNPTNT tỉnh Hòa Bình, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 gây mưa lớn từ đêm ngày 22/7 đến 15 giờ ngày 24/7 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mưa lũ đã gây thiệt hại nhiều về nhà cửa, giao thông và tài sản... của người dân tại các huyện Đà Bắc, Mai Châu, thành phố Hòa Bình, Lương Sơn.

Cụ thể, mưa lớn làm sạt lở và ngập hơn 200 ngôi nhà, trong đó có gần 50 ngôi nhà tại TP Hòa Bình và huyện Mai Châu bị sạt lở; hơn 160 ngôi nhà tại huyện Lương Sơn bị ngập.

Mưa lớn làm ngập hơn 200ha lúa và hoa màu của người dân tại các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn và TP Hòa Bình.

Bên cạnh đó, mưa lũ làm chết 3.400 con gia cầm, gia súc và hơn 3 tấn cá của người dân hai huyện Mai Châu và Lương Sơn. Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá, ngập lụt tại các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã, thôn tại các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn và TP Hòa Bình.

Mưa lớn làm hơn 160 ngôi nhà tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bị ngập trong nước. Ảnh: Trọng Đạt.

Sau khi mưa lũ xảy ra, UBND các huyện, thành phố đã kịp thời chỉ đạo việc ứng phó mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2; tổ chức trực ban, cử lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở, không cho người và phương tiện qua lại nếu không đảm bảo an toàn. Đồng thời, cử lực lượng hỗ trợ người dân vận chuyển đồ đạc đến nơi trú tránh tạm an toàn, tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở (nếu có), các lực lượng túc trực sẽ sơ tán sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Mưa lũ cũng làm sạt lở hàng nghìn khối đất đá, ngập lụt tại các tuyến đường tỉnh lộ, đường liên xã, thôn tại các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn và TP Hòa Bình. Ảnh: NDCC.

Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình đã đi kiểm tra thực tế tại khu vực sạt lở tổ 15, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và khu vực bãi đổ thải của Công ty Thủy điện Hòa Bình thi công nhà máy thủy điện Hòa Bình giai đoạn 2 tại khu vực thành phố Hòa Bình để nắm bắt tình hình mưa lũ, chỉ đạo kịp thời các phương án ứng phó, khắc phục đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ lớn; đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân vùng thiên tai.