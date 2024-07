Thủy điện Hòa Bình có bao nhiêu cửa xả đáy, quy trình mở cửa xả đáy được tiến hành thế nào?

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La từ hôm qua đến sáng 24/7 có mưa to đến rất to, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Đến cuối giờ sáng nay trời đã ngớt mưa, các ngành chức năng ở tỉnh đang tích cực triển khai công tác khắc phục, cứu nạn, cứu hộ.

Thống kê trong toàn tỉnh Sơn La, đến trưa nay 24/7, mưa lũ đã làm 6 người ở xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn thiệt mạng và mất tích do sạt lở đất gây vùi lấp nhà cửa; 01 người ở xã Mường Bú, huyện Mường La bị thương. Các thiệt hại về tài sản, hoa màu vẫn chưa thể thống kê do một số địa phương vẫn có mưa, đường sạt lở, giao thông ách tắc chưa thể tiếp cận.