Trailer mùa thứ hai của loạt phim "House of the Dragon". Clip: HBO - Max

Sau một mùa đầu tiên chưa đạt thành công như mong đợi, với tiết tấu "chóng mặt" giữa các dòng thời gian khác nhau và giới thiệu hệ thống nhân vật khổng lồ, loạt phim "House of the Dragon" đã trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong mùa thứ hai. Phim quay trở lại màn ảnh nhỏ bắt đầu từ ngày 16/6 trên HBO và nền tảng trực tuyến Max với câu chuyện tiếp nối những gì đã được thiết lập một cách ấn tượng trong mùa đầu tiên. Không còn là một phần tiền truyện đơn thuần, series này đã tự khẳng định mình với một câu chuyện mới hấp dẫn, tập trung vào cuộc nội chiến đẫm máu giữa các thành viên của gia tộc Targaryen.



Mùa thứ hai tiền truyện "Trò chơi vương quyền" hứa hẹn ăn khách

Theo Variety, mùa thứ hai hứa hẹn sẽ là một "bữa tiệc" thị giác mãn nhãn với những trận chiến rồng hoành tráng, những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và những cung điện nguy nga tráng lệ. Ngoài ra, những âm mưu chính trị đầy kịch tính và những màn đối đầu "nghẹt thở" giữa các nhân vật trong phim. Nữ hoàng Rhaenyra và chồng Daemon sẽ phải đối mặt với những thử thách cam go để bảo vệ ngai vàng khỏi sự đe dọa của Alicent và các con trai của cô.

Điểm nhấn của mùa thứ hai "House of Dragon" là loạt nhân vật nữ. Ảnh: HBO - Max.

Điểm nhấn của mùa này còn nằm ở sự phát triển sâu sắc của các nhân vật nữ. Rhaenyra, Alicent và những người phụ nữ khác trong phim sẽ tiếp tục chứng minh sức mạnh và trí tuệ của mình trong cuộc chiến vương quyền khốc liệt.



Dưới bàn tay tài hoa của nhà sản xuất Ryan Condal và nhà văn George R.R. Martin, "House of the Dragon" mùa thứ hai đã đạt đến một tầm cao mới, xứng đáng là hậu duệ của "Game of Thrones". Với những tình tiết gay cấn, những nút thắt bất ngờ và những màn trình diễn xuất sắc của dàn diễn viên, bộ phim hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trên toàn thế giới. Emma D'Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke và các diễn viên khác tiếp tục mang đến những màn trình diễn xuất sắc, làm sống động các nhân vật phức tạp và đa chiều.

Từng câu thoại, từng ánh mắt, từng cử chỉ của họ đều thể hiện rõ nét tính cách và nội tâm của nhân vật, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Với tất cả những yếu tố trên, "House of the Dragon" mùa thứ hai hứa hẹn sẽ tiếp tục chinh phục khán giả trên toàn thế giới.



Hình ảnh trong mùa 2 "House of the Dragon". Ảnh: HBO - Max.

"House of the Dragon" là bộ phim có quá trình thực hiện nhiều trắc trở. Mùa đầu tiên bị ảnh hưởng chung bởi đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, mùa thứ hai thì đối diện với những nguy cơ đổ bể kế hoạch sản xuất vì cuộc đình công kép đến từ giới biên kịch và diễn viên Mỹ.

Hàng loạt phim điện ảnh, truyền hình của Hollywood lao đao, phải hoãn, hủy liên tục vì đình công. Nhưng vượt lên trên thách thức, phim đã không trễ hẹn lâu với khán giả. Được đánh giá tích cực trước ngày lên sóng chính thức, mùa 2 "House of the Dragon" hứa hẹn là "bom tấn" truyền hình được chờ đợi nhất mùa hè 2024 và sẵn sàng ghi thêm các kỷ lục mới về độ ăn khách.