George R.R. Martin, tác giả nổi tiếng với series tiểu thuyết "A Song of Ice and Fire" đã đứng lên cùng 16 tác giả khác để kiện công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo OpenAI. Lý do chính của vụ kiện là cáo buộc OpenAI vi phạm bản quyền tác phẩm của họ để "đào tạo" trí tuệ nhân tạo (AI), gây ra một làn sóng phản đối từ cộng đồng văn học và giới nghệ sĩ trên khắp thế giới.

George R.R. Martin, John Grisham, Jodi Picoult và các tác giả khác đã nộp đơn kiện vào tòa án liên bang tại New York, cáo buộc OpenAI có "hành vi vi phạm trắng trợn và có hại đối với bản quyền đã đăng ký của nguyên đơn". Đơn kiện cũng gọi ChatGPT, một sản phẩm của OpenAI, là một "doanh nghiệp thương mại lớn" phụ thuộc vào "hành vi trộm cắp có hệ thống trên quy mô lớn".

Tác giả "Trò chơi vương quyền" kiện trí tuệ nhân tạo

Vụ kiện này được khởi thảo bởi Hiệp hội Tác giả Mỹ (Authors Guild) và đồng thuận bởi David Baldacci, Sylvia Day, Jonathan Franzen, Elin Hilderbrand và nhiều tác giả khác. Hiệp hội và các tác giả này đang chiến đấu để bảo vệ quyền bản quyền của họ trước việc tác phẩm của họ bị sử dụng mà không có sự cho phép.

Mary Rasenberger, Giám đốc điều hành của Authors Guild tuyên bố: "Chúng ta buộc phải ngăn chặn hành vi trộm cắp này, nếu không chúng ta sẽ phá hủy nền văn hóa văn học, nền văn hóa nuôi sống nhiều ngành công nghiệp sáng tạo khác ở Hoa Kỳ". Bà cũng nhấn mạnh rằng, để bảo tồn tài liệu của các tác giả, họ cần có khả năng kiểm soát việc AI mức độ sử dụng tác phẩm của họ.

Vụ kiện cụ thể trích dẫn việc ChatGPT đã sử dụng tác phẩm của George R.R. Martin để tạo ra các bản phác thảo trái phép và vi phạm bản quyền. Trong một tuyên bố, OpenAI cho biết, họ tôn trọng quyền của các nhà văn và tác giả và tin rằng, họ sẽ được hưởng lợi từ công nghệ AI. Họ cũng tuyên bố đang tiến hành cuộc trò chuyện với nhiều người sáng tạo trên khắp thế giới để thảo luận về mối quan ngại về AI và cùng tìm ra cách cùng có lợi để sử dụng công nghệ mới trong hệ sinh thái nội dung phong phú.

Vụ kiện này không chỉ ảnh hưởng đến lĩnh vực văn học mà còn có thể có tác động lâu dài đến nhiều ngành sáng tạo khác, bao gồm điện ảnh và truyền hình. Nhiều tác giả trong số nguyên đơn đóng vai trò quan trọng trong ngành điện ảnh và truyền hình và việc OpenAI sử dụng tác phẩm của họ mà không có sự cho phép gây ra mối lo ngại về việc khai thác tài liệu.

Hiện tại, vụ kiện này vẫn đang chờ quyết định từ tòa án và đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng văn học và người hâm mộ trên toàn thế giới. George R.R. Martin và các tác giả khác hy vọng rằng, việc này sẽ đưa ra quyết định có lợi cho quyền bản quyền của họ và bảo vệ tác phẩm mà họ đã dành nhiều công sức để tạo ra.

George R.R. Martin (75 tuổi) là nhà biên kịch, nhà văn người Mỹ. Ông được biết đến với tác phẩm "A Song of Ice and Fire" được đài HBO dựng thành series truyền hình ăn khách "Games of Thrones" (2011-2019).