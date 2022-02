Mực nước biển đang tiếp tục dâng cao, tương lai sẽ như thế nào?

Băng tan là một phần nguyên nhân khiến mực nước biển dâng cao. Ảnh: Getty

Năm 2021, nhiệt độ toàn cầu cao hơn 1,1 độ C so với mức trung bình, đạt mức kỷ lục cao thứ 6 từ trước đến nay, theo phân tích từ NASA và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Nhiệt độ tại Thung lũng Chết (Death Valley) ở California ghi nhận mức cao đáng kinh ngạc là 54,4 độ C. Ước tính có khoảng 1,8 tỷ người, tương đương 1/4 dân số thế giới, sống ở các quốc gia có nhiệt độ cao bất thường.

Bên cạnh đó, 2021 cũng là một năm kỷ lục khác về nhiệt độ của các đại dương trên thế giới.

Khí nhà kính do con người thải ra giữ nhiệt trong khí quyển. Một phần trong số này làm ấm bề mặt hành tinh, còn phần lớn đi vào đại dương. Điều này có nghĩa Trái đất sẽ ấm lên nhanh hơn rất nhiều nếu không có khả năng lưu trữ nhiệt của các đại dương.

Các nhà lãnh đạo thế giới đã cam kết hạn chế mức tăng nhiệt độ là 1,5 độ C vào năm 2050 trong Thỏa thuận Paris, một mục tiêu được nhiều người cho là vô cùng thách thức.

Mặc dù vậy, giáo sư Paul Bates, một trong những chuyên gia về thủy văn và lũ lụt của Vương quốc Anh, nói với Express.co.uk rằng ngay cả khi đạt được mục tiêu này, mực nước biển vẫn sẽ tiếp tục tăng trong một thời gian rất dài.

Ông nói: "Ngay cả khi chúng ta khử cacbon và khí nhà kính bắt đầu giảm xuống, mực nước biển vẫn sẽ tiếp tục tăng trong nhiều thế kỷ bởi đại dương vẫn tiếp tục ấm lên, các tảng băng sẽ tan nhiều hơn ra đại dương".

Ông nhấn mạnh: "Ngay cả khi chúng ta đạt mức phát thải bằng 0, mực nước biển vẫn tiếp tục tăng trong nhiều thế kỷ sau đó".



Nghiên cứu của Met Office cũng xác nhận rằng mực nước biển sẽ tiếp tục tăng cao sau năm 2100, mức độ nghiêm trọng của tình hình sẽ phụ thuộc vào lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong tương lai.



Giáo sư Bates cho biết đến năm 2100, thành phố London sẽ bị mực nước biển dâng cao hơn mức trung bình từ 29 đến 70 cm. Ông giải thích: "Nó có thể nằm trong khoảng từ 29 đến 70cm, phạm vi từ 5 đến 95%. Vào năm 2300, con số này có thể lên đến vài mét".

Theo các báo cáo của Met Office, việc dải băng Tây Nam Cực tan sẽ khiến mực nước biển dâng thêm đáng kể.

Mực nước biển hiện đang tăng khoảng 3mm mỗi năm. Giáo sư Bates nói rằng mặc dù đây là một "sự thay đổi từ từ", nhưng nếu chúng ta không làm gì thì hậu quả chắc chắn sẽ rất tai hại.