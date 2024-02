Mùng 1 Tết người dân nối tiếp nhau đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam

Bên cạnh đó, với sự ủng hộ nhiệt tình của Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang nói riêng và cả nước nói chung, chương trình áp dụng giá vé cáp treo chỉ 79.000 đồng cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động và du khách đoàn tour xe 16 chỗ trở lên khi đến với Khu du lịch Văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - cáp treo núi Sam đã thực sự thu hút hàng nghìn người đến đây tận hưởng ưu đãi, tham quan và trải nghiệm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, còn được sự chú ý của các anh chị em thuộc giới văn nghệ sĩ đến thăm và giới thiệu về cáp treo núi Sam.



Người dân du Xuân viếng Bà Chúa Xứ đầu năm mới.

Chào Tết Giáp Thìn 2024, cáp treo núi Sam ngoài những kiến trúc được thiết kế mô phỏng độc đáo như: Nhà ga cáp treo được xây dựng dựa trên hình mẫu Nhà thờ Đức Bà, Chùa Một Cột... và hàng trăm bối cảnh được sắp đặt theo chủ đề như: 36 phố cổ Hà Nội, nhà tre mái lá miền Tây sông nước, tiệm may Cô 3 Châu Đốc thì còn được đầu tư thêm nhiều tiểu cảnh trang trí Tết, điểm check-in độc lạ cùng muôn hoa kiểng rực rỡ sắc màu hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ.

Khách du Xuân, đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam xong chụp ảnh lưu niệm tại khu cáp treo Núi Sam

Là một trong những khách du Xuân tại khu cáp treo Núi Sam, ca sỹ Quách Tuấn Du chia sẻ, là một người con của quê hương An Giang, đi làm xa quê, mỗi năm, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, việc làm không thể bỏ qua là đi đảnh lễ Bà Chúa Xứ núi Sam cầu cho năm mới sức khỏe, bình an, thuận lợi, công thành danh toại.

"Dịp Tết nguyên đán 2024, hãy đến với quê hương An Giang, ghé TP.Châu Đốc viếng Bà chúa Xứ, đi cáp treo lên đỉnh núi Sam đảnh lễ Bệ bà ngự năm xưa, vừa tiện lợi, thoải mái, nhanh chóng và còn được trải nghiệm trọn vẹn hành trình tâm linh và khám phá cảnh quan hùng vĩ, lung linh từ trên cao" – Ca sỹ Quách Tuấn Du chia sẻ.

Dịp này, ca sỹ Quách Tuấn Du - đại diện thương hiệu cáp treo núi Sam gửi tặng trên hàng chục ngàn vé mời đến công nhân các khu công nghiệp và bà con hành hương.

Dịp Tết Nguyên Đán 2024, ca sỹ Quách Tuấn Du - đại diện thương hiệu cáp treo núi Sam gửi tặng trên hàng chục ngàn vé mời đến công nhân các khu công nghiệp và bà con hành hương.

Khu du lịch cáp treo Núi Sam gồm hệ thống cáp treo được đầu tư bởi công ty MGA Việt Nam, do các kiến trúc sư Cộng hòa Áo xây dựng. Hệ thống cáp có chiều dài 900m với 37 cabin. Mỗi cabin chở được tối đa 8 khách và di chuyển liên tục đưa mọi người lên Núi Sam viếng bệ Bà Chúa Xứ, cũng như chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo khác.

Từ trên cáp treo ngắm toàn cảnh đỉnh núi Sam, chiêm ngưỡng tượng Phật Thích Ca ngồi thiền, cao 81m, được xem là tượng Phật Thích Ca tạc vào núi cao to nhất Việt Nam, đang được thi công, theo dự kiến sẽ hoàn thành năm 2025.

Sau khi đã chạm đỉnh thiêng núi Sam, làm lễ tại bệ Bà, trên hành trình đi bộ xuống nhà ga cáp treo để đi xuống, du khách sẽ được trải nghiệm không khí thiêng liêng của đền, chùa, điện, đài với kiến trúc cổ xưa độc đáo. Quanh không gian này còn có hồ cá Koi, thung lũng tình yêu…dành cho các cặp đôi, những bạn trẻ với mong muốn cầu tình duyên linh ứng…

Khách du Xuân trải nghiệm cáp treo.

Ngoài Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Sơn lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Tây An, chùa Hang, du khách đến với cáp treo núi Sam còn có dịp chiêm bái người anh em song sinh với tượng "Phật ngọc hòa bình thế giới" nổi tiếng. Với nguyên bản của tượng Phật ngọc hòa bình là "thắp sáng đến toàn thế giới" bởi nhà tiên tri Zopa Rinpoche tiên đoán với ông Ian Green, thì tượng Phật ngọc Núi Sam mang sứ mệnh "an lành và bình an cho nhân loại".

Tượng Phật ngọc Hòa Bình.

Du khách check in tại khu cáp treo Núi Sam.

Khách nước ngoài check in tại khu cap treo Núi Sam

Đặc biệt, du khách sẽ được trải nghiệm văn hóa miền Tây độc đáo khi quan sát những show lô tô diễn ra liên tục trong ngày. Ngắm thành phố Châu Đốc về đêm, trong cái se lạnh của miền viễn biên.