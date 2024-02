Những điểm đến du Xuân không thể bỏ qua tại An Giang Những điểm đến du Xuân không thể bỏ qua tại An Giang

An Giang nổi tiếng với du lịch tâm linh, với Khu du lịch quốc gia núi Sam có Miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng nổi tiếng cả nước. Nhưng Tết này sau khi đi vía Bà Chúa Xứ cầu mong một năm công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo bình an, thì du khách sẽ đi đâu khi đến An Giang để có chuyến du Xuân trọn vẹn?

Điểm du xuân đầu năm mới 2024 đầu tiên phải nhắc đến khi đến An Giang đó là Khu du lịch quốc gia núi Sam viếng Miếu Bà Chúa Xứ. Miếu Bà Chúa Xứ (Tọa lạc dưới chân núi Sam, phường Núi Sam, TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang) được biết đến là địa điểm tâm linh nổi tiếng tại An Giang và khu vực miền Tây Nam Bộ. Miếu Bà Chúa Xứ gắn liền với vùng Châu Đốc đầy huyền bí. Theo tương truyền thì Bà Chúa Xứ là một nhân vật rất linh thiêng.

Miếu Bà Chúa Xứ được rất nhiều người từ khắp nơi đến đây để thắp hương vía bà, cầu xin công việc thuận buồm xuôi gió, gia đạo bình an. Đặc biệt là ngày Tết người dân khắp nơi du Xuân về Châu Đốc vía Bà. Trước đây Miếu Bà Chúa Xứ chỉ là một ngôi nhà gỗ đơn sơ, trải qua thời gian đến nay nơi đây đã trở thành một công trình kiến trúc được thiết kế theo văn hóa phương Đông. Tháng 8/2023, tại diễn đàn “Giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam - Ấn Độ” ở New Delhi, Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và GTTCI - Hội đồng Thương mại & Công nghệ toàn cầu Ấn Độ vinh danh là Điểm đến du lịch tâm linh tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi viếng Miếu Bà chúa Xứ, du khách không thể không ghé vào Khu du lịch cáp treo núi Sam (tọa lạc trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, Khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc), để được một lần trải nghiệm cảm giác cưỡi mây ngắm toàn cảnh Châu Đốc – phố núi biên thùy và đắm mình trong không gian Phật giáo thanh bình.

Đi cáp treo lên đỉnh núi Sam đảnh lễ bệ bà ngự năm xưa, vừa tiện lợi, thoải mái, nhanh chóng, vừa được trải nghiệm trọn vẹn hành trình tâm linh và khám phá cảnh quan hùng vĩ, lung linh từ trên cao. Một điểm check in trải nghiệm mới toanh ngay tại TP.Châu Đốc đang thu hút khách du lịch đến tham quan gần đây, trong chuyến du Xuân này du kh1ch không nên bò qua, đó là "Làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc". Làng bè có 165 chiếc bè nuôi các loại cá nằm trải dài trên sông Châu Đốc đoạn gần 1km. Các nhà bè được tô điểm bằng sáu khối màu là đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím rất đẹp mắt. Du khách sau khi đi viếng bà, trải nghiệm cáp treo có thể đến làng bè để check in, chụp bộ ảnh lưu niệm độc đáo, đầy sinh động. Cùng với đó là các điểm du lịch khác như: Làng Chăm, điểm tham quan rừng tràm Trà Sư, kênh Vĩnh Tế, chợ Châu Đốc,… (Trong ảnh du khách check in tại rừng tràm Trà Sư) Ở An Giang cũng mới xuất hiện một khu du lịch mới toanh, độc đáo, đang rất thu hút khách đến tham quan, đó là Khu du lịch sinh thái Cồn Én (tọa lạc ấp Tấn Long, Tấn Mỹ, Chợ Mới, An Giang). Đến Khu du lịch sinh thái Cồn Én du khách có thể bắt đầu hành trình khám phá các tác phẩm nghệ thuật được thiết kế độc đáo hoàn toàn bằng gỗ lũa. Các tác phẩm được chế tác bởi những nghệ nhân tài năng, tác phẩm gỗ lũa hơn trăm năm tuổi là điểm đặc sắc của địa điểm này. Du khách không chỉ trải nghiệm nghệ thuật độc đáo mà còn được lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn về xuất xứ và quá trình chế tác của gỗ lũa. Ngắm bộ sưu tập xe biển số đẹp, cũng là một điểm nhấn độc đáo tại Khu du lịch. Khách du lịch thích thú check in tại chiếc thuyền làm bằng gỗ lũa trăm tuổi rất đặc biệt tại Cồn Én. Khu du lịch Cồn Én tọa lạc tại khu bãi bồi, trầm thủy cồn Tấn Long nên có không khí thoáng đảng, mát mẻ. Tại Cồn Én, du khách có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí như hát, các trò chơi dân gian dưới nước, bơi xuồng, bắt cá, dở chà, bắt vịt và thưởng thức ngay những thành quả mình vừa thu hoạch được. Đối với du khách xa, cần lưu trú thì trải nghiệm bungalow bằng gỗ lũa độc đáo. hiện tại Khu du lịch Cồn Én có 18 căn bungalow xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lũa mang lại không gian lưu trú ấm cúng và thân thiện với môi trường. Đây là nơi lý tưởng để kết thúc một ngày tràn đầy ấn tượng và trải nghiệm sâu sắc tại miền quê hương mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên.



