Muốn mua toàn của ngon vật lạ ngày 22/10 đến hội chợ OCOP ở Lào Cai

Theo đó, Hội chợ sẽ giới thiệu và trưng bày các sản phẩm OCOP đã được xếp hạng sao; hàng nông lâm sản và thủy sản chất lượng cao, uy tín trên thị trường; hàng nông sản chủ lực của Việt Nam (rau quả, tiêu, điều, cà phê, gạo...); giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp, các công trình khoa học kỹ thuật, các dịch vụ nông nghiệp, các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư,



Ông Lê Tân Phong, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai phát biểu tại họp báo giới thiệu về hội chợ sáng 8/10.

Theo ông Đào Văn Hồ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, đây là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng được Bộ NNPTNT; UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm nông lâm, thuỷ sản Việt Nam chất lượng cao, uy tín trên thị trường, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của các tỉnh thành phía Bắc;

Hỗ trợ triển khai thực hiện chương trình OCOP giai đoạn 2018 - 2020, định hướng 2030; tạo cơ hội cho các tỉnh, thành quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới.

“Hội chợ là cơ hội cho các địa phương, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, HTX trong khu vực trưng bày, giới thiệu, quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ ứng dụng trong sản xuất giống, chế biến, bảo quản, đóng gói, truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm và các mô hình sản xuất nông nghiệp tiên tiến từ đó kêu gọi, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng hữu cơ” – ông Hồ nói.

Sản phẩm bưởi Múc của Hợp tác xã bưởi Múc Thái Niên (Bảo Thắng) đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Ảnh: Báo Lào Cai.

Cũng tại họp báo giới thiệu về hội chợ, ông Vương Tiến Sỹ, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Lào Cai cho biết: ngoài việc giới thiệu về nền nông nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển toàn diện, bền vững và hiện đại, công nghệ cao, giới thiệu về Chương trình OCOP quốc gia, các mặt hàng nông sản chất lượng cao, trong khuôn khổ hội chợ còn có Diễn đàn tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP hướng tới xuất khẩu; thăm quan một số mô hình sản xuất OCOP tiêu biểu của tỉnh Lào Cai cùng nhiều hoạt động giao lưu văn hóa.

Ông Lê Tân Phong, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Lào Cai cho biết, để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức đã chủ động đảm bảo an toàn cho Hội chợ với các cách làm, phương thức cụ thể và chuẩn bị vật tư y tế đầy đủ, kịp thời, trong đó Sở Y tế sẽ làm đầu mối chính cùng phối hợp với lực lượng quân đội và công an của tỉnh để trực chốt đảm bảo an toàn cho người tham gia Hội chợ.

Cũng theo ông Phong, Lào Cai hiện có 52 sản phẩm OCOP và đang hoàn thiện hồ sơ cho gần 20 sản phẩm, dự tính kết thúc 2020 sẽ có hơn 70 sản phẩm OCOP.

“Về cơ bản, tỉnh có bất lợi hơn cả về địa lý, năng lực đầu tư, trình độ sản xuất trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, Sở đã tham mưu với tỉnh đặt ra mục tiêu biến khó khăn thành lợi thế, phát triển các sản phẩm đặc thù và biến thành đặc sản riêng có của vùng, cũng như bảo tồn và quảng bá bản sắc văn hoá vùng miền , có thể tiếp cận sản xuất nông nghiệp hữu cơ để phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện và bền vững”- ông Phong nói.

Được biết, do tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hội chợ lần này mặc dù không mời trực tiếp các đối tác Trung Quốc nhưng có sự tham gia của các đại lý và đại diện đối tác Trung Quốc tại Việt Nam với hy vọng sẽ tạo ra cầu nối, tạo lập giao thương Việt Nam – Trung Quốc thông qua đại lý và đại diện của Trung Quốc tại Việt Nam.