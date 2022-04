Trao đổi với Dân Việt, ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, Cục này vừa gửi văn bản phối hợp với các đơn vị trực thuộc của Bộ Thông tin và Truyền thông để dừng phát hành MV "There's no one at all" của Sơn Tùng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh trong MV của Sơn Tùng. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, những hình ảnh trong MV này không phù hợp với văn hóa truyền thống, phản cảm, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ. Nhất là những hình ảnh đập phá đồ đạc và nhảy lầu ở cuối MV. Ngoài ra, Sơn Tùng có thể sẽ bị xem xét vì có những ứng xử chưa chuẩn mực khi đưa ra những sản phẩm nghệ thuật "độc", "hại"…

"Với tư cách là một phụ huynh đang có con nhỏ, thường xuyên nghe nhạc của Sơn Tùng, tôi thấy rất lo ngại khi MV "There's no one at all" chứa nhiều hình ảnh nhạy cảm, tiêu cực, độc hại. Việc buộc phải gỡ bỏ MV này khỏi các nền tảng trực tuyến và các phương tiện truyền thông là cần kíp. Tôi cũng thấy việc Sơn Tùng là thần tượng của đông đảo giới trẻ mà có những tư tưởng như thế là cần phải điều chỉnh lại vì nó sẽ gây hậu quả khôn lường", ông Trần Hướng Dương bày tỏ.

MV "There's no one at all" (tạm dịch: "Không có ai cả") được Sơn Tùng MTP phát hành trực tuyến tối 28/4. Ngay sau khi MV vừa phát hành, nhiều cuộc tranh cãi đã nổ ra vì quá nhiều hình ảnh mang tính tiêu cực.

Trong MV, Sơn Tùng hóa thân thành một cậu bé không gia đình nhưng luôn mang niềm tin một ngày nào đó mẹ sẽ trở lại đón mình, dành tình yêu thương cho mình. Cậu cố gắng để được sống như người bình thường nhưng số phận lại không mỉm cười, lớn lên trong sự cô đơn, thường bị bạn bè buông lời ác ý, đánh đập. Cậu bé khi lớn lên đã biến thành một kẻ nổi loạn, hay gây rối. Và cuối cùng, nhân vật chính của MV tìm cách kết thúc những chuỗi ngày ấy bằng hình ảnh nhảy lầu...

Nhiều chuyên gia nhận định, hình ảnh trong MV của Sơn Tùng sẽ tác động xấu đến giới trẻ. Ảnh chụp màn hình.

Cách Sơn Tùng M-TP chọn cái kết tiêu cực cho nhân vật của mình khiến dư luận "dậy sóng". Vốn là một thần tượng của giới trẻ, nhiều người lo ngại MV ca nhạc về nhảy lầu tự tử khi gặp bế tắc áp lực cuộc sống, bị bắt nạt sẽ khiến nhiều fan trẻ bị tác động.

MV của Sơn Tùng chứa nhiều cảnh phản cảm, tác động xấu đến giới trẻ

"Mọi năm còn ngóng chờ MV mới ra của Tùng mà năm nay thất vọng quá. Tại sao lại có thể đưa ra một MV có hướng giải quyết tiêu cực như vậy? Một thần tượng của giới trẻ nên và cần phải có hành động gián tiếp truyền tải thông điệp tích cực giúp bọn trẻ hiểu và trân trọng ý nghĩa cuộc sống mới đúng. Càng ngày càng thấy Tùng vì tham vọng mà bỏ qua giá trị nhân văn rồi", một khán giả bày tỏ.

"Nhất định không xem lại MV này một lần nào nữa, mạng xã hội đưa những tin trẻ em nhảy lầu dày đặc chưa đủ sao mà Tùng còn cổ súy cho việc đó? Fan của Tùng toàn bọn nhỏ đấy, chúng sẽ học theo cách làm của thần tượng mỗi khi gặp bế tắc đấy", một khán giả khác bức xúc.

TS Mỹ học Nguyễn Thế Hùng cho rằng, tự tử trong giới trẻ là một vấn đề cần phải xem xét ở nhiều góc độ và cần phải nhanh chóng có phương án để ngăn chặn. Nhiều bạn trẻ đã chọn kết thúc tiêu cực, đau lòng... thời gian qua gây hoang mang dư luận, gây nhiều lo lắng cho các bậc cha mẹ. Trong nghệ thuật, nghệ sĩ hoàn toàn tự do sáng tạo nhưng cũng cần nghĩ đến khía cạnh đạo đức và trách nhiệm. Việc tung sản phẩm có yếu tố nhạy cảm ở thời điểm nào là vấn đề nên được tính đến.