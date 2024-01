Mỹ Anh thể hiện cá tính âm nhạc riêng, không bị áp lực trước tên tuổi của bố mẹ

Tối 7/1, tại sự kiện "Into the mind of Em" ở TP.HCM, ca sĩ Mỹ Anh giới thiệu loạt tác phẩm âm nhạc đậm chất riêng nằm trong album "Em". Mục tiêu của Mỹ Anh khi thực hiện album này chính là mang đến một sản phẩm chân thật, đúng với con người của chính mình.



Ca sĩ Mỹ Linh tháp tùng con gái đến sự kiện, nhạc sĩ Huy Tuấn chúc mừng Mỹ Anh ra album đầu tay. Ảnh: NVCC

Album "Em" gồm có 9 ca khúc, bao gồm: Em, Đánh cược, Mỗi khi anh nhìn em, Chẳng thể né tránh, Thật thà, Small talk, Tập nói, Lối về do cô sáng tác trong 3 năm.

Album "Em" không chỉ đánh dấu bước chuyển mình của Mỹ Anh trong tư cách một nghệ sĩ với bản sắc và định hướng âm nhạc đậm chất cá nhân, mà còn là dự án thể hiện sự chỉn chu và nghiêm túc trong sáng tạo nghệ thuật của giọng ca sinh năm 2002.

Với chất liệu âm nhạc R&B/Soul đương đại quen thuộc trong những ca khúc mang tính đa dạng về chủ đề - từ tình yêu đôi lứa, sự trăn trở về tương lai trong quá trình làm nghề, cho đến những xúc cảm bâng khuâng của một thiếu nữ khi bước sang tuổi 20…, tất cả đều được Mỹ Anh nắm bắt trọn vẹn trong album lần này, với những trải nghiệm âm nhạc chân thành, tinh tế.

Mỹ Anh chia sẻ không chịu áp lực từ tên tuổi của bố mẹ

Những ca khúc trong album do Mỹ Anh tự sáng tác và sản xuất dưới sự đồng hành, hỗ trợ của nhạc sĩ trẻ Dũng và giám đốc âm nhạc - nhà sản xuất người Mỹ Eric Derwallis, cùng sự kết hợp về mặt hình ảnh và sáng tạo của Creative Studio độc đáo Travipome. Tổng thể các ca khúc trong Album đều toát lên chất riêng và cá tính âm nhạc độc đáo của Mỹ Anh.

Mặc dù đảm nhận nhiều vai trò như sáng tác, hát và sản xuất âm nhạc trong dự án đầu tay này nhưng Mỹ Anh chỉ mong muốn khán giả nhớ đến cô với tên gọi "Mỹ Anh" thay vì một danh xưng nào khác.

Nữ ca sĩ trẻ hát các ca khúc tự sáng tác

Ý tưởng thực hiện album "Em" của Mỹ Anh xuất phát từ việc xem lại đoạn phỏng vấn với MC Lại Văn Sâm trên truyền hình. Từ đó, nữ ca sĩ đã nảy ra ý dùng những chất liệu gia đình như những thước phim, hình ảnh thuở bé để thể hiện và làm nên chất riêng, tạo nên sự kết nối của những ca khúc trong album.

"Album lần này của tôi thể hiện quá trình trưởng thành của bản thân vì thế gia đình là những người không thể thiếu. Họ đồng hành với tôi từ thuở bé nên sản phẩm này cũng chính là món quà dành tặng cho những người thân bằng sự yêu thương và biết ơn" - Mỹ Anh lý giải về "Em" như một cuốn nhật ký về tình thân và bản thân.

Tạo hình của Mỹ Anh trong album đầu tay

Tên gọi "Em" có ý nghĩa thể hiện các khía cạnh của Mỹ Anh ở thời điểm hiện tại, đồng thời là món quà gửi tặng Mỹ Em - tên mà Mỹ Anh đặt cho phiên bản ấu thơ đồng hành của cô trong hành trình trưởng thành.

Vì vậy, "Em" không chỉ đơn thuần là một album âm nhạc mà nó còn là chính tấm gương phản chiếu tính cách, câu chuyện của chính bản thân trong quá trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh từ lúc nhỏ cho tới lớn; cũng như xoay quanh câu chuyện làm sao để nuôi dưỡng tâm hồn, sự hồn nhiên và sáng tạo của bản thân thông qua "đứa trẻ" bên trong tâm trí của mỗi người.

"Album này thể hiện sự trưởng thành của Mỹ Em và sự chấp nhận rất cần thiết với nhiều thứ. Chẳng hạn, đó là sự chấp nhận thời gian không đợi ai, sẽ luôn đối diện áp lực, những lúc bản thân tự ti, hoặc tự tin đi liền tự ti mà không cần lựa chọn điều gì cụ thể. Quan trọng nhất, tôi học chấp nhận bản thân có nhiều khía cạnh và sẽ tìm ra thêm những điều khác nữa", Mỹ Anh chia sẻ thêm.

Nói thêm về gia đình, Mỹ Anh khẳng định không áp lực trước thành tựu của bố mẹ.

"Tôi không xem nghệ thuật như một đường đua. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi thị trường âm nhạc bây giờ rất sôi động, có nhiều thể loại âm nhạc và nhiều tệp khán giả khác nhau. Tôi nghĩ, việc ủng hộ những sản phẩm âm nhạc khác nhau khiến thị trường sẽ trở nên đa dạng và thú vị hơn", Mỹ Anh lý giải.

Nữ ca sĩ 21 tuổi thừa nhận: "Sống thật với mình vừa khó, vừa sướng, nhưng cuối cùng vẫn là cảm giác vui".

Điều thách thức nhất của nữ ca sĩ trong quá trình thực hiện album chính là những ý kiến trái chiều về phong cách âm nhạc mà cô theo đuổi. "Mọi người thường chia sẻ rằng âm nhạc của tôi hơi khó nghe so với số đông. Đó là thách thức lớn mà tôi phải vượt qua trong quá trình thực hiện album nhưng tôi tự hào vì hoàn thành album đúng với phong cách và cá tính âm nhạc của bản thân". Cô khẳng định mục tiêu của bản thân khi thực hiện sản phẩm đầu tay này chính là "có được một sản phẩm chân thật với con người của chính mình".

Album "Em" sẽ chính thức được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến vào ngày 11/1.