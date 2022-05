Bất ngờ du khách trở nên giàu có sau một đêm tìm thấy kim cương nâu 2,38 carat tại công viên

Những câu chuyện về khám phá kho báu luôn hấp dẫn và có sức cuốn hút, khiến nhiều người nảy sinh khao khát tìm kiếm vận may để có thể đổi đời. Điều thú vị là Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) ở bang Arkansas, có thể giúp mọi người thỏa sức khám phá và nếu may mắn sẽ “trở thành triệu phú sau một đêm”.

Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) - điểm đến du lịch hút khách, hứa hẹn cơ hội biến ước mơ "ai là triệu phú" thành hiện thực. (Ảnh: factsc) Điểm đến độc lạ cuốn hút nhiều "thợ săn" kho báu và khách du lịch Bang Arkansas của nước Mỹ có 52 công viên quốc gia, trong đó độc đáo nhất là Crater of Diamonds State Park (được gọi là Công viên Kim cương) ở phía nam thành phố Murfreesboro. Sau khi kim cương được tìm thấy trong loại đất Peridotite (mang một lượng lớn trầm tích kim cương chính của Trái Đất) ở gần thành phố Kimberly của Nam Phi, mọi ánh nhìn của các "thợ săn" kho báu đều hướng sang Murfreesboro - nơi có một khoảnh đất Peridotite rộng ở phía tây vốn là bề mặt của một miệng núi lửa, là khu vực có chứa kim cương lớn thứ 8 trên thế giới. Hai viên kim cương đầu tiên được ông John Wesley Huddleston (trái) - một nông dân địa phương và cũng là "thợ săn" kho báu nhiều năm, sau này được tôn vinh là "Vua Kim cương" - phát hiện năm 1906 ở Murfreesboro. (Ảnh: factsc) Murfreesboro trở nên nổi tiếng và dần phát triển lên thành phố, sau khi 2 viên kim cương đầu tiên màu trắng xanh được ông John Wesley Huddleston (một nông dân địa phương và cũng là "thợ săn" kho báu nhiều năm) phát hiện năm 1906, lúc đang đào xới trên cánh đồng của mình tại nơi ngày nay là quận Pike của thành phố Murfreesboro. Sau này ông Huddleston được nhiều người tôn vinh là "Vua Kim cương". Murfreesboro mang tên gọi "Crater of Diamonds" (Miệng núi lửa Kim cương) từ năm 1951. Sau đó nó trở thành công viên quốc gia - Crater of Diamonds State Park (Công viên Kim cương) - vào năm 1972, sau khi được Sở Công viên và Du lịch Arkansas mua lại từ hãng Arkansas Diamond và tập đoàn Ozark Diamond Mines - các bên đã quản lý nơi này như một điểm đến du lịch hút khách trước đó. Với một khoản phí nhỏ, các "thợ săn" kho báu và khách tham quan có thể đào tìm kim cương và các loại đá quý khác tại Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park). (Ảnh: expedia) Kể từ năm 1972, Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) được vận hành như mỏ kim cương lộ thiên duy nhất trên thế giới, mở cửa thu hút khá đông "thợ săn" kho báu và du khách đam mê phiêu lưu mạo hiểm tới tìm cách biến ước mơ "ai là triệu phú" thành hiện thực, thông qua các dịch vụ về kim cương. Viên kim cương nâu lớn nhất vừa được phát hiện tháng 4/2022 Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) được đánh giá là đang mang lại những gì nó hứa hẹn. 75.000 viên kim cương đã được các "thợ săn" kho báu và khách tham quan tìm thấy tại Công viên Kim cương Crater of Diamonds State Park kể từ năm 1906. Viên kim cương Strawn-Wagner được tìm thấy năm 1990 và định giá khoảng 1 triệu USD. (Ảnh: arkansasstateparks) Trung bình mỗi năm có hơn 600 viên kim cương, mỗi ngày 2 viên kim cương được tìm thấy tại Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park). Trong số những viên kim cương nổi tiếng nhất được phát hiện có: Uncle Sam 40,23 carat (viên kim cương lớn nhất được tìm thấy tại Mỹ); Strawn-Wagner được tìm thấy năm 1990 và định giá khoảng 1 triệu USD… Bất chấp Covid-19 năm 2020 vẫn có hơn 129.000 người đổ tới đây săn tìm kho báu, với 246 viên kim cương được phát hiện và đăng ký, có tổng trọng lượng 59,25 carat. Viên kim cương nâu 2,38 carat vừa được tìm thấy, được "thợ săn" kho báu Adam Hardin đặt tên là "Frankenstone" và nói sẽ bán nó cho một cửa hàng ở địa phương. (Ảnh: arkansasstateparks) Mới đây nhất theo tin báo chí ngày 5/5, ông Adam Hardin ở Arkansas ("thợ săn" kho báu đã dành hơn 10 năm săn tìm kim cương) hôm 10/4 phát hiện một viên kim cương nâu 2,38 carat. Đây là viên kim cương lớn nhất được phát hiện tại Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) kể từ tháng 9/2021 đến nay. (2: Ông Adam Hardin người Arkansas ("thợ săn" kho báu đã dành hơn 10 năm tìm kiếm kim cương) hôm 10/4 vừa tìm thấy viên kim cương nâu 2,38 carat. (Ảnh: arkansasstateparks) Ngoài kim cương, các "thợ săn" kho báu và khách du lịch còn có thể tìm thấy nhiều loại đá bán quý rất đẹp khác như Quartz (thạch anh, còn gọi là thủy ngọc), Amethyst (thạch anh tím), Jasper (một loại ngọc thường có màu đỏ, vàng, nâu hoặc xanh lục)… Du khách tới Công viên Kim cương (Crater of Diamonds State Park) còn có thể trải nghiệm cắm trại, đi bộ đường dài, giải nhiệt mùa Hè tại công viên nước Diamond Springs Water Park (ảnh trên)…(Ảnh: Splish Splash) Sau khi tìm được kim cương, du khách có thể mang tới Trung tâm khám phá kim cương (Diamond Discovery Center) để được nhận dạng và xác nhận miễn phí. Mọi người được phép mang về nhà hoặc bán bất kỳ kho báu nào họ tìm thấy.

Mỹ dậy sóng dư luận sau phán quyết bãi bỏ quy định đeo khẩu trang 21/04/2022 06:28

Du lịch với Việt Nam không còn trong cảnh báo của CDC Mỹ 20/04/2022 11:22

Mỹ: Khám phá tuyến đường hồi hương các “kho báu cổ vật triệu đô” 05/04/2022 05:49 Linh Quyên (CNN, Travel & Leisure…) Chia sẻ